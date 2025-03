7 peruanos muertos tras choque en Bolivia

Un choque frontal entre dos autobuses en Bolivia ha dejado 37 fallecidos, entre ellos siete peruanos. El accidente fue provocado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol por la carretera Uyuni-Oruro, según informó la Fiscalía Departamental de Potosí.

Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, confirmó la nacionalidad de las víctimas y expresó su pesar por la pérdida de vidas peruanas en territorio boliviano. “Son siete connacionales los que, lamentablemente, han perdido la vida, entre ellos tres menores”, declaró.

Entre los fallecidos peruanos figuran Bruna Rocano de Flores, de 80 años, y Paul Cristian Chata Blanco, de 44 años. También se encuentran tres menores identificados con sus iniciales: M. C. C. C., de 13 años; P. M. C. C., de 8 años; e Y. G. V. B., de 9 años. Aún hay dos víctimas que no han sido identificadas.