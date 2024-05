6 de cada 10 niños tienen problemas de aprendizaje

ESCOLARES TIENEN DISCALCULIAS, TRASTORNOS DE LECTO ESCRITURA Y DEFICIENCIA INTELECTUAL.

Un 63 % de niños atendidos en el servicio de patología del desarrollo del Hospital Almenara presenta problemas en el aprendizaje. Los más frecuentes son las disgrafías, discalculias, trastornos de la lecto escritura y deficiencia intelectual.

Para detectar este problema a tiempo, debemos observar si el niño presenta dificultades para seguir instrucciones verbales, si cumple 3 años y aún no habla, demora en dar sus primeros pasos, no comprende las indicaciones, olvida lo que le enseñan, escapa del salón de clases, no sigue instrucciones grupales o tiene bajo rendimiento escolar desde los primeros años, informa la licenciada Helga Solís, terapeuta de aprendizaje y lenguaje del Hospital Almenara

Asimismo, explica que “Las disgrafías son trastornos específicos de la escritura con origen en la incapacidad de producir correctamente los sonidos de las palabras o problemas de la coordinación ojo-mano o sujeción del lápiz, en tanto la discalculia afecta la capacidad de un niño para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas, y finalmente las dificultades en comprensión lectora se relacionan al déficit de atención o una baja en el nivel semántico”.

Solís resaltó la importancia de saber que hay factores en la vida familiar que inciden negativamente en el aprendizaje como falta de interés de los padres por el desempeño escolar de sus hijos y la inestabilidad emocional de un niño en un entorno violento.

“6 de cada 10 niños padecen estos trastornos que, con un diagnóstico y evaluación oportuna, recibirían un tratamiento que facilitaría el aprendizaje del menor”, acotó.