5 zumos verdes para hacer ejercicios durante la cuarentena

¿Aún no has sucumbido a las bondades de los zumos verdes? Seguro que se lo has visto a más de una famosa para ponerse en forma y no, no es una moda tonta. Se trata de un gran empujón para rendir más y mejor en tu entrenamiento, con una efectividad casi instantánea, y es que al ser líquido, todos sus nutrientes pasan directamente a la sangre y proporcionan una sensación revitalizante perfecta para afrontar el día o una sesión de ejercicio que, por cierto, lo puedes hacer en tu propia casa ahora que estamos en cuarentena y debemos respetarla.

Ahora que estás en casa prepara tus licuados naturales y haz tu rutina

¿Sabías que hay nutrientes que solo están presentes en los vegetales verdes y que aumentan nuestro nivel de energía? Ya no hay excusas, solo necesitas una buena licuadora y verduras frescas (y a ser posibles orgánicas) para preparar un nutritivo zumo verde que te dé un gran empujón para comenzar bien el día o para un intenso entrenamiento. Notarás la diferencia en seguida, así que toma nota de algunos de los ingredientes estrella que vas a necesitar. ¿Te imaginas qué color predomina?

LOS BENEFICIOS DE LOS ZUMOS VERDES

Este tipo de zumos cuentan con multitud de propiedades beneficiosas para nuestra salud, como por ejemplo:

Aportan multitud de vitaminas y minerales necesarios en nuestra alimentación diaria y para el cuidado de la piel.

Proporcionan energía gracias a los hidratos de carbono y los componentes de sus ingredientes.

Depuran y oxigenan la sangre.

Fortalecen el sistema inmunitario, previniendo muchas enfermedades y reforzando las defensas naturales del organismo.

5 RECETAS PARA HACER EJERCICIOS EN CASA

Existen multitud de recetas para elaborar este tipo de zumos. A continuación, te mostramos una selección de los zumos verdes más recomendables para cargarnos de energía antes de realizar cualquier tipo de deporte. Cada uno de ellos es específico para algo en concreto: aumentar el rendimiento, conseguir más energía, definir los músculos, perder peso…

Zumo para comenzar bien la mañana :

1 manzana

2 ramas de apio

1/2 pepino

1/2 limón con piel

2 puñados de espinacas frescas

4 ramitas de perejil

1 trocito de jengibre

Preparación: limpia todos los vegetales, trocéalos y pásalos por la licuadora. A continuación filtra el zumo con un colador para separar los restos de pulpa y… ¡ya está listo para beber! Eso sí, es recomendable tomarlo de forma pausada, no de golpe.

2. Zumo de media mañana para perder grasas y definir músculos :

2 rodajas de melón

1 puñado de menta fresca

1 puñado de espinacas frescas

1/2 mango

1/4 de pepino

2 manzanas verdes

Preparación: limpia todos los ingredientes, licúalos y sirve el zumo pasándolo por el colador… ¡Hecho!

3. Zumo vegano hidratante, para hidratarte mientras haces ejercicio

1 zanahoria

1 trozo de jengibre picado

1/2 palta madura

1/4 de pepino

1 tallo de apio

120 ml de zumo de manzana

Preparación: limpia los ingredientes, introdúcelos en la licuadora y, una vez batidos, sírvelo retirando los restos. Bébelo poco a poco mientras haces deporte.

4. Batido de espinacas:

1 manojo de espinacas

1 mango

1/2 limón

agua

Preparación: lava adecuadamente los ingredientes, introdúcelos en la licuadora, exprime medio limón y añade un poco de agua.



5. Batido de granada y manzana energético:

1 manojo de espinacas

4 rabanitos

1 granada

3 manzanas

agua

piña (opcional)

Preparación: limpia adecuadamente los ingredientes, pela la granada y las manzanas e introdúcelas en la licuadora. Añade un poco de agua y, si lo deseas, unas rodajas de piña.

OTROS ZUMOS

Además de los zumos verdes, existen una amplia variedad de batidos que son recomendables para consumir antes de practicar cualquier tipo de deporte, pues nos aportan un punto extra de energía.

1. Batido energético de café :

Medio vaso de café frío

Medio vaso de leche de almendras

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

1 plátano en trozos

1 puñado de copos de avena (opcional)

Preparación: Batimos todo hasta tener una buena textura de batido. Consumir en frío.

2. Batido recuperador de frutos rojos :

Un vaso de leche de avena

Un yogur desnatado edulcorado

Un puñado de fresas, frambuesas y arándanos

Una cucharada de miel

Preparación: Limpiar los frutos rojos y colocar todos los ingredientes en el vaso de la batidora. A continuación, batir hasta tener una buena textura y consumir en frío.