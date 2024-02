350 mil fonavistas serán incorporados al padrón

Comisión Ad hoc Fonavi aún espera transferencia del BANMAT

Por: Pablo Boggiano

La secretaría técnica del MEF informó a la comisión Ad Hoc que no hay los recursos para hacer la transferencia de la cartera del Banco de Materiales (Banmat) a la comisión. Y es que el Banmat, que se encuentra en liquidación, continúa administrando la cartera de deudores y posesionarios.

Son 350 mil exaportantes aproximadamente informó el presidente de la comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, los mismos que se encuentran bastante molestos con los procedimientos de la extinta entidad bancaria que no solo sigue generando intereses, además de trabas burocráticas que impiden sanear la situación de un grupo importante de fonavistas.

¿En base a qué dinero se está devolviendo a los fonavistas? ¿Le alcanza a la Comisión lo que tiene en sus arcas?

En base al dinero que ingresa a las cuentas de la Comisión Ad Hoc como resultado del pago que vienen efectuando los deudores directos al Fonavi, personas naturales como los prestatarios, posesionarios que le deben al FONAVI, BANCO DE LA VIVIENDA, ENACE y BANCO DE MATERIALES y personas jurídicas, como CONSTRUCTORAS, las EMPRESAS DE SANEAMIENTO y ELECTRIFICACION.

Entre el año 2012 y 2019, se acumularon MIL TRESCIENTOS MILLONES DE SOLES (incluidos los intereses bancarios) que se devolvieron a un millón ochentaicuatro mil fonavistas, en las 19 listas.

Entre el 2020 a la fecha se han acumulado DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES de soles que por mandato de la Ley 31928, se deben adelantar a cuenta de la cancelación del total de las aportaciones descontadas de las remuneraciones de los trabajadores.

Estos TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES de soles proviene del pago la deuda que TERCEROS PARTICULARES vienen pagando directamente en las cuentas de la Comisión; NI UN SOLO SOL PROVIENE DEL PAGO DE LA DEUDA QUE EL INISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MANTIENE CON LOS CASI DOS MILLONES DE FONAVISTAS.

Y sí se debe continuar adelantando, no a prorrata sino en función a la recaudación que es de 6,680 millones, como la PCM ha hecho con los 61 mil fonavistas del grupo de pago 20. Es más que evidente que para este año nos va a faltar 3,400 millones de soles para adelantar su dinero al millón ciento cincuenta mil fonavistas que se encuentran registrados en el Padrón de la devolución.

Qué más quisiera el MEF que esa comisión se desactive.

Su imaginación y su ilusión de ellos es que la comisión se quiebre, por eso quienes son los de afuera manejando la comisión, la PCM, a través de la secretaria técnica, y el MEF a través del Fonafe al Banco de Materiales, que son los 2 procesos, que la ley contempla: el tema de la devolución y el tema de las deudas de los posesionarios que son 350 mil a nivel nacional. Es una cartera fuertísima, entonces esos dos procesos son los que la ley contempla. Por el lado de nosotros, estamos avanzando, hemos hecho todo, por algo se dio la norma en el Congreso a pesar que el MEF no quería

Pero la ley es de ustedes, ustedes hicieron la ley.

Nosotros la sacamos, y cuando vieron que era imposible revertirlo, se pusieron ya del lado nuestro. Sí que hay que mejorar algunas cosas, que por acá, por allá, que hay que adecuarlo el tema, logramos romper todo su esquema, sacamos la norma y dijimos vamos a ir trabajando, porque la norma va a salir, es un hecho, el Ejecutivo la observó, y observó tantas idioteces, fue inocua su observación, pero lo hizo para ganar tiempo, ese fue el objetivo, la alargó para ganar tiempo. Vimos ahí que las observaciones eran ridículas, vamos a trabajar el tema del Fonavi al 14 de diciembre, vinieron los técnicos e hicieron su exposición, que bla bla bla, que bla bla bla. El 14 de diciembre empezamos con la devolución, y lanzamos la fecha, el 14 se promulgó el reglamento, justamente el día que íbamos a empezar.

En una semana armaron una lista hasta la patas, mal hecha, totalmente mal hecha, tampoco eso es casual, eso es a propósito para generar controversia ahora, el Banco de Materiales, ya van dos años, 2021, 2022, 2023, se ha tenido que prorrogar por 3 años más el plazo para que no se venza este 2024 y de los 350 mil fonavistas deudores, solamente mil, le deben al BANMAT. Se han acogido a la ley y los que deben al Fonavi por el tema de las viviendas, cerca de 70 mil, solamente, 470 se han acogido. El Banco de Materiales está haciendo las cosas como le da su regalada gana, el tiempo pasa y los intereses suben, y la gente está cada día más molesta.

Y esto no se entiende, una entidad como el Banco de Materiales en liquidación hace rato, ¿porque no cede de una vez la cartera a la comisión Ad Hoc?

Ya pues, eso está en la ley, que el BANCO DE MATERIALES tiene que entregar todo, se tiene que hacer una comisión de transferencia, hasta el momento no se ha podido hacer eso, porque el Gobierno no ha dado presupuesto, entonces cuando dijimos al secretario técnico que vamos a empezar el proceso para el Banco de Materiales, no va a tomar un año, mientras interviene Contraloría, y se efectúa la revisión. No vamos a recibir un bodoque así nomás porque somos buena gente. Cuánto robo habrá ahí, nos han comunicado que no hay presupuesto para las transferencia del Banco de Materiales, ¿por qué?

Porque ellos han sacado la lista 20 en vez de repartir los 2,300 millones a todo el padrón fonavista, y han empezado devolviendo, en función a la recaudación, y no haciendo un reparto del dinero. Por recaudación o por reparto igual, vamos a terminar en la aportación, es un adelanto a cuenta de.

¿De qué depende que se obtenga un crédito suplementario para disponer de mayor dinero para devolver?

Tenemos que recurrir al Congreso de la República y al propio Ejecutivo para que se autorice un CRÉDITO SUPLEMENTARIO a fin de contar con los suficientes recursos financieros para continuar con el pago del adelanto en el marco de lo dispuesto por la Ley 31928.

El año pasado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que la preside el congresista José Enrique Jeri Oré, hicimos presente esta situación, para que en la elaboración y aprobación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 y en el marco de las sentencias 001-1999, 1078-2007, 007-2012, 12-2014 que establecen que la deuda del Estado con los trabajadores es DEUDA PÚBLICA y que en acatamiento a lo dispuesto en los Artículos 75 y 78 de la Constitución y las leyes 27677 que reconoce la deuda, recuperación y devolución, las Leyes 29625, 31173, 31454 que establecen las formas y procedimientos de devolución de la deuda previamente existente, debe ser pagada, ejecutada, debiendo tener reflejo sistemático, equilibrado, programado y en cifras, en las respectivas Leyes de Presupuesto.

El Ministerio de Economía y Finanzas se opuso radicalmente a cumplir con pagar su deuda, transfiriendo los recursos para continuar con el pago adelantado.

¿Hay riesgo de que esta devolución se detenga a través de alguna estrategia legal de parte del Estado?

Sí, es muy probable. Tal como hemos descrito líneas arriba, todo apunta que el Ministerio de Economía y Finanzas pretende “cerrar la devolución” con el monto de la recaudación y no con el monto total y actualizado de las aportaciones. Y hay una razón de fondo para tal actividad confiscatoria. Para eso necesita generar el caos, la confusión, la desorientación y el enfrentamiento entre los fonavistas para ocultar que es el verdadero causante de la desaparición de nuestro dinero y por eso se opone a su devolución.

El día 9 de febrero del 2022, la Comisión Ad Hoc aprobó por unanimidad los “Lineamientos para el Saneamiento de los Inmuebles del Fondo Revolvente, de Acuerdo con los Artículos 1°, 8°, 9° y 10° de la Ley N° 31173 y sus Normas Complementarias” que se encuentran publicados en la ventana COMISIÓN AD HOC.

El 11 de noviembre del mismo año, La Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, aprobó por unanimidad el Plan Operativo, el mismo que puede ser visualizado ingresando a la ventana “Comisión Ad Hoc – Comunicados”.

