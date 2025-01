10 pasos para conseguir empleo fijo

COMIENZA EL 2025 CON TRABAJO SIGUIENDO ESTAS RECOMENDACIONES

¿Estás en búsqueda de un empleo? Aprovecha oportunidades para vender tu trabajo y experiencia, conoce cómo, en este nuevo artículo de tu diario El Men.

Debes ser consciente que, si vas a la ‘caza’ de un nuevo empleo, es fundamental que te prepares muy bien y, sobretodo, aprendas a aprovechar cualquier oportunidad para vender tu trabajo y experiencia para encontrar lo que buscas.

Actualmente existe mucho material en Internet, e incluso libros escritos por expertos en el área, que te darán consejos sobre la búsqueda de un trabajo. Sin embargo, todos coinciden en que la actitud es lo más importante para conseguir uno. En consecuencia, hay que ser optimistas y perseverantes y seguir buscando empleo hasta que lo consigamos.

El primer paso que debes hacer para comenzar a buscar trabajo es tener un objetivo y enfocarte en él. Sabemos que para muchas personas el hecho de no tener trabajo les genera estrés y desesperación; pero es necesario que tú mantengas la calma. En vez de postular a diversas ofertas de empleo, apunta a tu objetivo.

Te preguntarás ¿cómo hacerlo?, pues realmente es muy sencillo: debes pensar en un trabajo que encaje con tu perfil académico o que demande de habilidades para las cuáles eres perfecto. Y lo principal, es conseguir un empleo que te haga sentir bien contigo mismo, que te llene de ilusión. Eso te hará mucho más fácil la búsqueda.

Consejos para lograr en empleo

Antes de la entrevista deberías conocer todo lo posible sobre la empresa en cuestión, revisar o stalkear sobre ellos. Cuanto más los conozcas, mejor podrás presentarte ante ellos.

Si te llamaron y citaron para una entrevista, es porque tu perfil les ha gustado, y eso quiere decir que cumples los requisitos mínimos para ese puesto. Ahora depende de ti el demostrarles que no solo tienes el potencial que la empresa requiere, sino también muchas ganas de trabajar con ellos.

1 Maneja correctamente las páginas de empleo. Existen muchos portales de empleo, debes tener tu perfil actualizado y visitar estas páginas de forma constante.

2 Ten una buena hoja de vida. Tu CV es la carta de presentación que tienes ante una empresa. Por eso, siempre debes tenerla actualizada y con la información adecuada, concisa y necesaria. Asegúrate de colocar una imagen de perfil donde demuestres profesionalismo, resaltar tus habilidades, señalar tu nivel de formación y experiencia previa.

Muchas veces, algunos profesionales que cuentan con todas las habilidades para obtener ciertas vacantes son descartados por culpa de un mal CV.

3 Confianza en ti mismo. Lo que le interesa a un entrevistador es ver un profesional que confía en sí mismo y en sus capacidades. Por eso, deberás trabajar en tu confianza y, para ello, puedes apoyarte en blogs o libros sobre autoconfianza, videos en Youtube, entre otros.

4 Branding. Puedes crear tu marca personal, según la experiencia o interés que tengas en algo, ya sea mediante tu CV o en las redes sociales, como por ejemplo un blog sobre algo que te guste. Esto puede ser un punto a tu favor, algo que te diferencie de los demás candidatos.

5 Vestimenta apropiada. Date un tiempo de investigar un poco sobre la cultura de la empresa y su código de vestimenta. Con dicha información, sabrás que tan formal o informal deberías ir a la cita. Recuerda utilizar ropa con la cual te sientas cómodo y transmita personalidad.

6 Piensa antes de contestar. Trata de responder clara y brevemente al entrevistador. Di siempre la verdad. Enfatiza tu formación, experiencia. No respondas con evasivas o dudas, ni con monosílabos, ni utilices muletillas “osea”, “este”, “bueno”. Demuestra entusiasmo por el trabajo, pero no lo supliques. No hables mal de las empresas en las que has trabajado.

7 Prepárate para la entrevista. El lenguaje corporal es muy importante. Saluda siempre con educación, da la mano firme y no te sientes hasta que no te lo pida el entrevistador. Lleva tu CV y ten un discurso preparado sobre lo que vas a contar sobre ti en esa entrevista de trabajo.

8 Llega antes de lo esperado. Siempre es mejor llegar cinco minutos antes de la hora programada, eso habla muy bien de ti profesionalmente.

9 Ser constante y activo. Es muy difícil que una empresa venga a ofrecerte trabajo, por ello debes de adoptar ser proactivo y constante. Ponte un horario de búsqueda de empleo.

10 Tranquilízate. Normalmente el proceso de selección de las empresas es rápido y casi justo. Si eres el adecuado, obtendrás el trabajo. Si no, acuérdate que no hay trabajo ideal para nadie y es una buena oportunidad para ver otros campos. ¡Éxito!

