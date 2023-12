Zoraida Ávalos espera que el PJ archive definitivamente el proceso

La resolución del juez supremo Checkley está abierta a apelación por parte de la Fiscalía o la Procuraduría

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien está inhabilitada como fiscal suprema, mencionó la posibilidad de volver al Ministerio Público si la Corte Suprema confirma la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien archivó la pesquisa por presunta omisión de funciones, cargo imputado por el Congreso en su proceso constitucional en junio de este año.

(¿Usted podría regresar al Ministerio Público como fiscal suprema?) “Yo creo que sí, pero estoy esperando. Yo no sé si el doctor Uriel Terán, que es el que lleva el caso, o el procurador interpongan apelación. Si lo hacen yo no tendré ningún problema porque yo estoy segura de que no hubo delito. Según el artículo 100 de la Constitución, yo recuperaría todos mis derechos políticos. Voy a esperar”, indicó Ávalos a RPP Noticias.

El pasado miércoles 6 de diciembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó la solicitud de excepción de improcedencia de acción penal presentada por la defensa de la exfiscal de la Nación. Se determinó que la acción imputada, la presunta falta de investigación sobre Pedro Castillo, “no constituye delito de omisión de acto funcional para ser perseguida penalmente”.

Como resultado, el juez supremo Checkley dispuso archivar la investigación. La Fiscalía o la Procuraduría General del Estado tienen la opción de impugnar la decisión. En tal situación, el caso sería remitido a la Sala Suprema Penal Permanente, encabezada por el juez supremo César San Martín.

“Conmigo han cometido una tremenda injusticia porque yo no he sido destituida, he sido inhabilitada. Y todos los magistrados que han sido suspendidos —la inhabilitación en el fondo es una suspensión temporal, llámense César Hinostroza o Pedro Chávarry— tienen conforme a ley una remuneración del 80% de su básico. Yo desde junio no percibo remuneración alguna, ya perdí mi atención en EPS que era lo que nosotros pagábamos mensualmente para atención en salud- Estoy por perder mi atención en el seguro social porque a mí me han puesto en un estado de vulnerabilidad. Me quitaron la seguridad al día siguiente, no obstante que yo estoy como agraviada en un proceso contra La Resistencia”, acotó Zoraida Ávalos.

Leer más:

Pablo Sánchez



En una parte de la entrevista, la fiscal suprema Zoraida Ávalos habló sobre el período interino de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación después de la suspensión preventiva de Patricia Benavides, quien enfrenta acusaciones de presunto liderazgo en una organización criminal arraigada en las altas esferas del Ministerio Público.

Según Ávalos, las prioridades iniciales de la breve gestión de Sánchez deberían centrarse en fortalecer la Junta de Fiscales Supremos y facilitar el retorno inmediato de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien actualmente se desempeña en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Igualmente, la exjefa del Ministerio Público opinó que el fiscal de la Nación interino debería restituir a la fiscal Marita Barreto en la dirección del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, un puesto del que fue destituida por Patricia Benavides en un intento por detener la operación “Valkiria V”, durante la cual fue arrestado su entonces asesor Jaime Villanueva.

“No se explica por qué en la madrugada del día 27 (Patricia Benavides) la sacó. O sea, en horas de la madrugada saca a la persona que investiga no a ella, sino a los colaboradores más cercanos. Eso no tiene justificación”, declaró Zoraida Ávalos.