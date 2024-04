Yape confirma que continuará siendo gratuita para los usuarios

La cantidad máxima permitida para recibir yapeos mensuales es de S/ 25,750

Aunque algunos usuarios han informado sobre posibles tarifas en Yape, la plataforma aclara que continúa siendo gratuita. Sobre este tema, Rufino Arribas, Líder de Yape, ofrece tres aclaraciones sobre los posibles cobros en la aplicación:

Mito 1: ¿Yape cobra por las transacciones? No, Yape sigue siendo gratuito. No se aplica ninguna comisión a los usuarios por enviar o recibir dinero mediante la aplicación, ya sea a través de un número de teléfono o un código QR.

Mito 2:¿Si alcanzo el límite de yapeos mensuales, me cobrará? No, esto es incorrecto. Según se anunció en diciembre y marzo pasados, el tope para recibir yapeos es de 5 UIT (25,750 soles) al mes. A los usuarios que alcancen este límite durante el mes, no se les cobrará ninguna tarifa adicional, pero no podrán recibir más yapeos hasta el siguiente mes. Esto solo se aplica a los yapeos directos mediante número de teléfono o código QR.

En caso de que un negocio supere el límite mensual de recepción de yapeos de 5 UIT o 25,750 soles, tiene la opción de suscribirse al servicio Yape Empresa de forma voluntaria. Los usuarios que se registran en Yape Empresa pueden optar por darse de baja del servicio en cualquier momento.

