Yaharia se lucirá en película de su amorcito Farfán

Yahaira Plasencia, nuevamente es el centro de atención, pues se dice que la salsera podría interpretar el tema oficial de “El 10 de la Calle”, película de la vida de su “amigo”, Jefferson Farfan.

Según un programa de espectáculos, la “foquita” habría elegido a la “Reina del toto” para que sea la voz principal de la canción. A Parte, el cuñado de la “Yaha”, Bryan dio a conocer a través de sus redes sociales que cantaría el tema central de “El 10 de la calle”, por lo que no sería extraño que la salsera participe, pues Bryan es su músico.

Bryan, cuñado y músico de Plasencia, dio a conocer la noticia a través de un video que difundió en un programa. Este rumor también ha dado pie a especulaciones a una probable participación de Yahaira Plasencia como actriz en la película peruana.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia anunció que presentará el videoclip de su tema “Cobarde” un día después del estreno de “El 10 de la calle”, la película autobiográfica de Jefferson Farfán

“Bueno, ya estamos listos porque nos vamos a grabar el videoclip de ‘Cobarde’. El estreno será este 31 de enero, así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder… Un súper equipo. Sergio George está arriba, mi hermano está arriba. Les mando un súper beso, que tengan hermoso día y no se pierdan las sorpresas que tenemos para ustedes. Estreno 2020, 31 de enero, ‘Cobarde’”, escribió Yahaira en Instagram.

Hace meses se especula que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían retomado su relación sentimental; sin embargo, ellos no han confirmado estas especulaciones sobre su vida privada.