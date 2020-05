Ya no será obligatorio uso de guantes

El Poder Ejecutivo publicó una fe de erratas que establece el uso no obligatorio de guantes y mantener el distanciamiento físico por un metro, tal y como lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Según la Edición Extraordinaria, publicada esta tarde en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, “en los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de un (1) metro“.

De igual manera, para el ingreso a mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos no preparados, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%) y además, se exige desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de un (1) metro.