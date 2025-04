Wrexham de Ryan Reynolds asciende de categoría

El club que fue comprado por los actores Ryan Reyndols y Rob McElhenney ha certificado su ascenso a la Championship, segunda división del fútbol de Inglaterra.

Fecha histórica para el Wrexham de Gales, que ha dado un paso más para soñar con jugar la Premier League. El club que fue comprado por los actores Ryan Reyndols –el popular Deadpool– y Rob McElhenney ha certificado su ascenso a la Championship, segunda división del fútbol de Inglaterra.

Fue un 3-0 ante el Charlton Athletic en casa, con tantos de Oliver Rathbone y doblete de Sam Smith, y aseguró subir de categoría como segundo de la tercera división, detrás del campeón del torneo, Birmingham, equipo donde apareció Jude Bellingham.

Con este logro, el Wrexham consigue su tercer ascenso consecutivo a falta de seis partidos por jugar en la tercera división inglesa. Ambos actores estuvieron presentes en la celebración, donde bañaron con un balde de bebida energética a uno de los miembros del equipo.

El Wrexham busca seguir con su ascenso de película y conseguir la ansiada Premier League. Convirtiéndose así en el tercer club galés en llegar a la máxima división británica tras el Cardiff City y el Swansea City.

Desde que Ryan Reynolds y Rob McElhenney se hicieron con el control del club en 2020. El Wrexham ha experimentado un crecimiento meteórico tanto en lo deportivo como en lo mediático. Tras varias décadas atrapado en el fútbol no profesional, el equipo logró ascender a League Two en 2023. A League One en 2024 y, ahora, alcanza por fin la Championship, una categoría que no pisaba desde 1982.