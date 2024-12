Wilfredo Oscorima admite entrega de relojes Rolex a Dina Boluarte y recibe abucheos en Ayacucho

Gobernador de Ayacucho es abucheado durante homenaje en Ayacucho tras admitir que prestó relojes Rolex a Dina Boluarte. Calificó el acto como un «error».



Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, fue abucheado durante el homenaje por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, celebrado el 4 y 5 de diciembre. En el evento, realizado en la feria de Canaán, Oscorima admitió haber prestado relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte, calificando esta acción como un “error”.

“Uno de mis errores y lo reconozco aquí (en el evento de Bicentenario de la Batalla de Ayacucho) es haber prestado mis relojes Rolex a la presidenta de la República (Dina Boluarte)”, declaró Oscorima ante un público que reaccionó con pifias y gritos.

Investigaciones por cohecho y críticas a su gestión

Investigan a Oscorima por presunto cohecho activo genérico. Las indagaciones incluyen la supuesta entrega de relojes Rolex y otras joyas de alto valor a Boluarte, posiblemente a cambio de un incremento presupuestal de S/100 millones para Ayacucho.

Además de esta controversia, Oscorima enfrenta críticas por proyectos inconclusos. Entre ellos están: las obras destinadas a los Juegos Bolivarianos 2024, lo que ha generado malestar en la región.

Respuesta desafiante de Oscorima ante la opinión pública

Durante el evento, Oscorima mostró indiferencia ante las críticas relacionadas con su confesión. Al dirigirse al público, enfatizó que su principal preocupación es su conciencia, minimizando la opinión pública.

“Silencio, por favor. Me crean o no, eso no me importa, lo que a mí me importa es mi conciencia”, expresó desafiante.