Whiskey peruano, producido utilizando maíz morado, logra destacarse entre los diez mejores a nivel mundial

“Para nuestro equipo, lograr la novena posición es motivo de gran alegría. Obtener reconocimientos en certámenes internacionales siempre es una excelente noticia, y alcanzar el noveno lugar en “The Fifty Best”, una competencia que reúne a los mejores whiskies a nivel mundial, es un logro significativo”, expresó Daiana Milon, quien ocupa el cargo de subgerente en la marca Don Michael. Añadió que este logro no debe subestimarse, ya que competir y destacar en un escenario tan prestigioso refleja el compromiso y la dedicación de todo el equipo en la elaboración de un producto excepcional.

Además, hizo hincapié en que recibir reconocimientos en competiciones de esta envergadura funciona como una sólida carta de presentación a nivel mundial, ofreciendo una oportunidad excepcional para destacar en un mercado donde la competencia es dura.

En septiembre de 2022, el whiskey peruano “Don Michael”, elaborado con el innovador supermaíz morado INIA 601, una variedad desarrollada por investigadores del INIA en Cajamarca, fue distinguido como “El mejor del mundo” en el certamen The World’s Best Whiskey According To World Spirits Competition 2022, celebrado en Nueva York, Estados Unidos. El anuncio de este prestigioso reconocimiento fue realizado por la influyente revista Forbes. Para deleite de los peruanos, el producto conocido como Don Michael Black Whiskey, destilado a partir de maíz morado, fue elegido como el mejor en todas las categorías, superando a sus contrapartes escocesas e irlandesas.

Daiana Milon destacó la importancia de estos logros, afirmando que “contribuyen a consolidar la posición y expansión de la marca, abriendo oportunidades tanto para consumidores finales como para distribuidores y grandes cadenas”. Subrayó la relevancia de presentarse ante jurados internacionales con experiencia, ya que su evaluación respalda la calidad del producto y facilita la entrada a nuevos mercados.

