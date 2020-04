WhatsApp simplifica las llamadas de voz y videollamadas en grupo

El estado de alarma por el coronavirus que nos obliga a quedarnos en casa para frenar la esta pandemia ha disparado el uso de aplicaciones de chats y videoconferencias. Entre estas, Zoom o Houseparty, además de Skype, se están imponiendo a otras plataformas de mensajería.

Este es el caso de WhatsApp, que al ver que otras aplicaciones le roban mercado, se ha puesto las pilas para ofrecer mejor servicio en tiempos de confinamiento. Esta plataforma, propiedad de Facebook , no tenía previsto incorporar nuevos cambios en 2020, pero las circunstancias les han llevado a impulsarlas antes de lo previsto.

En concreto, WhatsApp acaba de incorporar nuevos cambios a la aplicación para permitir las llamadas grupales en los grupos. De esta manera, quieren evitar la fuga de usuarios hacia otras aplicaciones que ponen mucho más fácil la comunicación de grupos de gente.

We’ve made it easier than ever to start a group call from WhatsApp for groups of 4 or less. From your group chat tap the video or voice call icon to directly start a call with everyone in the chat! 🙌

