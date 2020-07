Vizcarra quiere quedar bien y convoca a elecciones para abril del 2021

El presidente de la República, Martín Vizcarra, firmó ayer el decreto supremo a través del cual convoca a elecciones generales para el 11 de abril del próximo año.

Mi compromiso fue hacer un Gobierno franco y transparente de la mano del pueblo, dijo

En un pronunciamiento realizado en Palacio de Gobierno, junto al pleno del Consejo de Ministros, recordó que desde que asumió la presidencia tras la renuncia Pedro Pablo Kuczynski, se comprometió a culminar su mandato poniendo “todo su esfuerzo para hacer un gobierno franco, transparente, honesto y de la mano con el pueblo“.

“Cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, muestro aquí al país el decreto supremo que dice: convocan a elecciones generales para el 11 de abril de 2021, para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante Parlamento Andino“, indicó.

“Hoy, delante de los peruanos, suscribo esta norma legal y formalizando la convocatoria para elecciones”, subrayó el jefe del Estado.

MINUTO DE SILENCIO

En el inicio de un pronunciamiento ofrecido en Palacio de Gobierno, Vizcarra y sus ministros de Estado guardaron un minuto de silencio por la muerte de los ocupantes del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), accidentado en la víspera. El jefe del Estado extendió sus condolencias a los deudos y reafirmó el compromiso del Gobierno de reforzar la lucha contra el covid-19.

CONVOCÓ A CONSEJO DE ESTADO

De igual manera, anunció que ha convocado a los miembros del Consejo de Estado para hoy jueves, a partir de las 10 de la mañana, a efectos de buscar una salida al entrampamiento provocado por el Congreso al aprobar el último domingo, una serie de reformas a la Constitución que eliminan prerrogativas de inmunidad y antejuicio.

“Necesitamos responsabilidad, necesitamos corregirlo. (…) Voluntad de corregir hay. Lo que se ha hecho (en el Congreso) es un ardid para salir de este problema y eso no lo podemos tolerar los peruanos. Busquemos una forma, un mecanismo, (…) se debe buscar la mejor forma de corregir en un marco donde los plazos establecidos en la Constitución se cumplan”, subrayó.

SE ACORDÓ DEL ‘HERMANITO’ CÉSAR HINOSTROZA

En otro momento saludó la reciente decisión del Consejo de Ministros de España de aprobar el pedido de extradición del exjuez supremo César Hinostroza hecho por el Gobierno peruano para que afronte en el país las investigaciones en su contra por su presunta vinculación con la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’.

“La aprobación de esta extradición es un paso importante en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad”, destacó el mandatario en conferencia de prensa. Señaló que se estima que el exmagistrado pueda estar en el país “alrededor de este año 2020 para que rinda cuentas a la justicia”.

RESPONDIÓ INSULTO

Por último, se pronunció sobre el insulto que recibió por parte de un congresista en el pleno realizado el pasado domingo, cuando se aprobó el texto sustitutorio que elimina la inmunidad parlamentaria de altos funcionarios públicos, en el que se incluye al presidente y sus ministros.

“Yo no me perjudico, o como dice la palabra no me… Esta norma no perjudica al presidente, es el Perú el afectado”, señaló el mandatario.