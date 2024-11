Vizcarra jura no escapará del país

En entrevista en el podcast ‘Ouke’, el expresidente Martín Vizcarra volvió a reiterar su inocencia respecto al caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, por el que se le investiga. Aseguró que si al final del proceso se le condena aceptaría el fallo y no buscaría evadir la justicia.

«Yo siempre voy a aceptar lo que diga la justicia, siempre. Uno, yo nunca voy a salir de mi país. No me voy a ir. No me voy a poner en una embajada (….) Yo voy a afrontar la justicia. Yo soy inocente, pero yo voy a afrontar la justicia, digan lo que digan«, manifestó.

Hace unos días, el Poder Judicial confirmó la medida cautelar de inhibición respecto de 15 inmuebles vinculados a Vizcarra, los cuales tienen un valor de S/ 5 millones 810 mil 252, informó la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima.

Presuntamente dichos bienes estarían relacionados con la actividad ilícita y formarían parte de los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, obras que se iniciaron cuando el cargo de presidente regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014.