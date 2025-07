Viviendas en Lima: La Gran Brecha Social que el Gobierno Aún No Cierra

A pocas semanas del Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el empresario y especialista en vivienda social, Percy Rojas —conocido como “El ángel de la Construcción ”— lanzó una fuerte advertencia sobre la grave crisis habitacional que atraviesa Lima y el Callao, pese a las cifras oficiales que maneja el gobierno.

“Desde diciembre de 2022, el Ejecutivo asegura que se han garantizado más de 400 mil viviendas mediante programas como Techo Propio y Crédito Mi Vivienda. Esa afirmación es falsa o, al menos, muy alejada de la realidad limeña. El déficit habitacional sigue creciendo, sobre todo en distritos populosos donde muchas familias no tienen acceso a una vivienda digna”, afirmó Rojas.

Según cifras recientes citadas por el especialista, cerca de medio millón de familias peruanas enfrentarán un déficit de vivienda en los próximos cuatro años, lo que impactará directamente en la calidad de vida, acceso a servicios básicos y desarrollo urbano de miles de ciudadanos en Lima Metropolitana y el Callao.

“El crecimiento desordenado de Lima ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado. Necesitamos unir esfuerzos con la empresa privada para revertir esta situación crítica. El Estado no puede solo”, enfatizó.

Llamado al Gobierno

Percy Rojas exhortó a la presidenta Dina Boluarte a que, en su próximo discurso del 28 de julio, incluya medidas urgentes y específicas para promover proyectos de vivienda social. “Debe ser una prioridad nacional. Si no se toman decisiones ahora, el problema se agravará en los próximos años”, señaló.

Propuesta: Valle Nuevo, un ejemplo de solución en Lima Norte

Como respuesta a esta necesidad urgente, Percy Rojas viene desarrollando un proyecto inmobiliario de gran escala en Carabayllo, bajo el nombre de Residencial Valle Nuevo. Con una extensión de 34 hectáreas, el proyecto busca ofrecer más de 5,000 viviendas dignas, en una zona planificada y con servicios completos.

“Este no es solo un conjunto de casas, es una comunidad planificada. Tendrá servicios básicos, comisaría, colegio, un Mall Plaza y conexión futura con el Metropolitano. Es el tipo de desarrollo que Lima necesita”, sostuvo Rojas.

Una de las propuestas más inclusivas del proyecto es su accesibilidad económica: viviendas desde 400 soles mensuales, con requisitos mínimos como solo presentar el DNI. “Nuestra meta es dar acceso a las familias que han sido históricamente excluidas del mercado inmobiliario formal”, añadió.

Conclusión: La vivienda sigue siendo una de las deudas sociales más grandes en el país, especialmente en Lima. Proyectos como Valle Nuevo muestran que la colaboración público-privada puede marcar la diferencia. Ahora, la pelota está en la cancha del gobierno.