(VIDEO) Selección Peruana: Jhoel Herrera pide seguir apoyando a la ‘blanquirroja’

El ex seleccionado peruano y jefe de equipo de Cusco FC, Jhoel Herrera, pidió a la hinchada seguir apoyando a la selección nacional que tiene muchas ganas de querer clasificar nuevamente al Mundial de Qatar 2022.

“El inicio del seleccionado nacional no ha sido bueno, ni el esperado. A veces cuando tienes niveles altos de rendimiento llegas a un limbo en el cual la selección no ha podido reeditar las buenas actuaciones que hemos tenido. Es producto de muchos factores, uno de ellos sería esta pandemia que no les permitió a los jugadores llegar en su mejor estado físico y creo que somos una de las selecciones que más la ha sentido”, sostuvo Herrera.

Comentó que en la actualidad mantiene contacto con varios seleccionados de Ricardo Gareca.

“Con varios mantengo contacto. Ellos también me comentan su experiencia de lo que están viviendo en este momento y están con todas las ganas de sacar esta situación adelante, volver al camino del triunfo que es lo que necesitamos ahora y ellos están completamente convencidos de ellos y nosotros como hinchas tenemos que apoyarlos al 100% porque este seleccionado busca hacer cosas importantes, reeditar las cosas que ya ha hecho”, señaló Herrera.

Herrera vistió la casaquilla nacional en el 2007 teniendo como compañeros a Claudio Pizarro Juan Vargas, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero

“Es una experiencia de alto nivel de competencia y creo que lo he podido realizar de la mejor manera para representar bien a mi país, conocer muchos lugares, enfrentar rivales de mucha jerarquía, jugadores de alto nivel y también compañeros en selección como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Yoshimar Yotún, por nombrar a algunos nada más, que me han podido también brindar muchas experiencias de lo que han podido pasar en el fútbol extranjero y pudimos armar en ese entonces un buen grupo”.

Asimismo, Herrera aprovechó para saludar al técnico Juan Reynoso tras salir campeón después de 23 años con el Cruz Azul de México.

“Mis felicitaciones al profesor Juan Reynoso. Tengo el placer de decir que es amigo mío y estoy muy feliz por él y no solo por ello porque cuando estuvo acá me enseñó muchas cosas, pude ser dirigido por él y aprendí mucho, y no me sorprende esta obtención de este campeonato porque creo que la manera que él trabaja es el logro inevitable que conduce el trabajar bien. Simplemente palabras de elogio para él y esperar que en algún momento podamos tenerlo como seleccionador nacional. Creo que sería muy importante para nosotros porque tiene la capacidad, la experiencia y sobre todo los galardones”.

Herrera dijo que el trabajo que viene realizando desde hace muchos años Juan Reynoso hace que sea el favorito para vestir en algún momento el buzo nacional.

“Si, pero no solo por este título que ha obtenido. Creo que ya lo venía pidiendo con el trabajo que venía haciendo, con las cosas que transmite dentro del campo, un entrenador que está enfocado en los detalles, en cómo parar la pelota, recibirla en el pie más lejano y en la simplicidad de lo qué es el fútbol. A veces jugar al fútbol lo más simple posible, es lo más difícil que hay”, indicó.

A ellos se suma su calidad humana. “Es una persona que está muy cerca al jugador, pendiente de las necesidades que puedan tener. Sabemos que el fútbol es una parte de nuestro trabajo, pero hay personas que tiene diferentes situaciones en el quehacer diario y tienen diferentes emociones que pueden llevarlos a no estar concentrado y el ‘profe’ apunta a ello, te ayuda, te conversa, está allí para ti”.

Jhoel Herrera quien hace 6 meses se retiró de la actividad profesional hoy se desempeña como jefe de equipo de Cusco FC.

“Un trabajo muy bonito y se ha hecho más agradable la adaptación que he tenido gracias a la institución, al comando técnico, a los compañeros que me han dado todas las facilidades para desempeñar mi labor. Los muchachos me han recibido con los brazos abiertos, la hinchada cusqueña, solo tengo palabras de agradecimiento que tengo que retribuirlas con toda mi experiencia”.

Confía que el equipo cusqueño que dirige Claudio Vivas pueda alcanzar grandes resultados en la Fase 2.

“Estamos construyendo todo lo que significa Cusco FC como institución para que pueda alcanzar los niveles que debería estar por lo años que viene participando en el torneo de Liga 1, teniendo muy buenas participaciones a nivel local e internacional, entonces, eso que se logró hay que volver a retomarlo. La dirigencia está haciendo un esfuerzo enorme para que esto sea así, doy fe de ellos. Están profesionalizando en todas las áreas el equipo, así que, estoy completamente seguro de que los resultados van a venir con este comando técnico de primer nivel que tenemos y jugadores que están enfocados en obtener lo que ya mencioné”.