(VIDEO) Jacinto Espinoza: “Ecuador va por su revancha ante Perú, tras duro golpe emocional en Quito”

El exarquero de la selección ecuatoriana, Jacinto Espinoza aseguró que los dirigidos por Gustavo Alfaro toman el partido con Perú como una revancha tras el duro golpe que significó en los jugadores la derrota por 2-1 en la ciudad de Quito en partido por la fecha 8 de las Eliminatorias rumbo al mundial d Qatar 2022.

“La derrota ante Perú a nosotros nos quebró porque ese partido no lo podíamos perder aquí de local y si tú le preguntas a la mayoría de los chicos de la selección van por la revancha porque ese partido a nosotros emocionalmente nos quebró, nos costó mucho levantarnos. Hubo resultados que nos favorecieron muchísimo. Los triunfos de Brasil y Argentina ante los rivales directos fueron decisivos y eso hace que Ecuador este peleando planos estelares”, sostuvo Espinoza al Portal Menú Deportivo.

Consultado sobre que le preocupa de Perú, Espinoza dijo que nada. “Respeto al fútbol peruano, pero cuando tú me preguntas que me preocupa el fútbol peruano en este momento te digo nada lo repito nada. Lo que nos interesa y nos preocupa que Moisés Caicedo se levante bien, que los chicos que están adelante, que Galíndez que seguro va a atajar porque está expulsado Domínguez estén con una tarde/noche espectacular, eso nos preocupa del resto respetamos a los rivales y te aseguro que los chicos lo poco que los conozco porque son una nueva generación, con el que más converso es Alexander Domínguez es el pensamiento de los chicos de la selección tanto es así que está metido en grupo que Gustavo Alfaro solicitó a los dirigentes de los clubes tanto de Enner Valencia como de Alexander Domínguez que a pesar que te han expulsado les permitan quedarse esta semana más para poder viajar a Perú es una muestra de que el grupo está muy unido, así que, este es el momento nuestro es el momento de Ecuador”,indicó.

Perú se medirá este martes ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 16 de las eliminatorias.

“Quedan 9 puntos en disputa y para no estar con sobresalto este es el partido que tenemos que vencer y después vemos los otros 2 partidos que quedan. Perú nos hizo pasar una tarde amarga el día que nos ganan con una actuación descomunal de Gianluca Lapadula. Me parece que todo el mundo se sorprendió en Sudamérica. No lo conocíamos, no lo teníamos referenciado y él debuta con la selección peruana e hizo un partido descomunal. Nos quedamos sin nada y una tarde amarga que vivimos y bueno, si tú le preguntas a los chicos este es el partido, este es el partido que hay que ganar, este es el partido que tenemos que vencer. Ojalá que la Conmebol esté a la altura en la designación de los jueces, que los protagonistas sean los jugadores y no el juez”, señaló el ex guardameta de Alianza Lima.

Para el guardameta ecuatoriano la selección de su país se hizo fuerte puertas adentro. “Fue muy hermética, se manejaron códigos que en ciertos momentos se habían perdido un poco”.

Asimismo aprovechó para destacar a la afición peruana.

“Yo tengo un recuerdo enorme por la afición peruana, ustedes siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto y a pesar de que han pasado muchos años desde que jugué en esa linda tierra, yo creo que el sentimiento de aprecio al país hermano que es Perú siempre está permanentemente. Yo creo que el empate nos beneficia a los dos, así que esperemos que podamos ir de la mano al mundial”, manifestó Espinoza.

Finalmente destacó el buen trabajo de Alfaro y Ricardo Gareca quien llevó al Perú al mundial después de 30 años.

“Estoy seguro que ellos van a poner como buen argentino toda la carne en el asador, no se van a guardar nada si Perú llega a ganar prácticamente estaría asegurando el repechaje luego de estar prácticamente en terapia intensiva porque el partido que los revive fue el partido con Ecuador aquí en Quito. Si nosotros ganamos o empatamos sin lugar a duda estamos prácticamente en el Mundial o por lo menos vamos al repechaje y quedando 6 puntos por disputarse”.

ARBITRAJE – WILTON SAMPAIO (Brasil)

“Me parece perfecto un árbitro neutral de un país que no está involucrado en la clasificación porque Brasil y Argentina están clasificados. Eso nos da un poco de garantía a ambos equipos. Si se va a equivocar, se puede equivocar porque es malo, pero, no quedará suspicacia que se puede equivocar porque a lo mejor tiene algún tipo de conflicto de interés porque si nosotros ganamos el partido contra Brasil, chau estamos prácticamente dentro del mundial y cobra el penal, se va al VAR, se retracta y le saca la amarilla y ya no la roja. Deberían en el partido de Perú-Ecuador ser árbitros argentinos los del VAR, según mi criterio, son decisiones de la Conmebol y tendrán sus razones”.