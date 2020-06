Vanessa Terkes y Ricardo Rondón se mechan en vivo

Pese a que ya pasaron varios meses desde la ruptura amorosa entre Vanessa Terkes y George Forsyth, la “Chata” no se ha podido librar de las preguntas de la prensa sobre el alcalde de La Victoria.

En su momento, la locutora radial afirmó que Forsyth y Alejandra Baigorria estaban “haciendo campaña” al mostrarse juntos, algo que no fue del agrado de Ricardo Rondón, conductor del programa “En boca de todos” quien increpó a Vanessa Terkes por lo que dijo.

La exprimera dama de La Victoria no pudo evitar ser consultada sobre el posible romance entre su exesposo y la chica reality.

Ricardo Rondón le preguntó si era cierto que había dicho que George y Alejandra estaban haciendo campaña, algo que Vanessa no quiso responder. Sin embargo el conductor insistió, y en respuesta la locutora lo tildó de “terco”.

“Que terco eres. ¿Tú me has visto? ¿Me has escuchado? Sabes cómo es la prensa” expresó Vanessa.

Las cosas no quedaron ahí y Rondón intentó que la ex de George afirme o niegue sus declaraciones, a lo que Vanessa respondió que ya no desea hablar más sobre la empresaria, ni del exjugador de Alianza Lima.

“Le deseo la felicidad a todos, lo que tú deseas se te regresa. No fue dicho de esa manera y no quiero seguir ahondando en eso. Es una pregunta medio morbosa. Yo le doy mi bendición a todos los que se quieran amar. Lo que pasó quedó en el pasado”, finalizó.