Valeria Piazza es internada tras su diagnóstico de neumonía

La modelo y conductora enfrenta un delicado estado de salud, motivo por el cual se encuentra internada en una clínica.

La conocida modelo y presentadora Valeria Piazza ha encendido las alarmas entre sus seguidores y familiares. Desde hace varios días, Valeria ha estado ausente de su programa de televisión generando preocupación entre quienes la siguen de cerca.

Finalmente, su esposo, Pierre Cateriano, ha decidido compartir con el público los motivos detrás de esta preocupante situación. A través de su cuenta de Instagram, Pierre Cateriano reveló que su esposa padece de neumonía. Esta enfermedad la ha mantenido alejada de sus actividades habituales estando internada en una clínica.

Según Pedro Cateriano, este no es el primer episodio complicado que enfrentan, ya que la modelo ha tenido problemas de salud en el pasado debido a su condición preexistente del síndrome de Behcet, una enfermedad autoinmune.

Sin embargo, esta vez, la situación se ha vuelto lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. “Mi gorda está bien”, escribió Pierre en un mensaje en sus historias de Instagram, tratando de tranquilizar a los seguidores de Valeria. “Como parte de su condición, de vez en cuando tiene alguna complicación. Ya llevábamos varios meses libres de doctores, así que no pasa nada. Ya sabemos cómo es, en un par de días estará al 100% con su sonrisa enorme como siempre. Vale es mi Ave Fénix”, añadió al respecto y mostrando su confianza en que su esposa saldrá adelante una vez más.

¿Cuál es el estado de salud de Valeria Piazza?

El creador de contenido también aprovechó para informar que, tras varias pruebas y estudios médicos, los doctores han confirmado que Valeria padece neumonía, una infección pulmonar que, aunque sea común, puede ser grave si no se trata adecuadamente.

Según explicó Cateriano, la modelo ha estado presentando síntomas preocupantes como fiebre alta, que finalmente la llevaron a ser ingresada en una clínica local para recibir el tratamiento necesario.

La ex reina de belleza también estuvo activa en sus redes sociales hasta antes de ser internada, manteniendo a sus seguidores informados sobre su estado de salud. Valeria compartió que había estado luchando contra una fiebre persistente durante varios días, lo que la dejó completamente agotada y obligada a descansar en cama.

“Buenas noticias, al fin estoy sin fiebre, de hecho, toda la noche tuve fiebre, ahora ya no, así que me estoy recuperando. No puedo ir al canal, pero esperemos que el lunes amanezca perfecta”, expresó Valeria en uno de sus mensajes, mostrando optimismo a pesar de la situación.

Valeria Piazza y el apoyo de su esposo Pablo Cateriano:

Además, la modelo aprovechó sus historias de Instagram para agradecer a su esposo, quien ha estado a su lado durante estos difíciles días, cuidándola y asegurándose de que reciba todo lo necesario para su recuperación.

“Mi enfermero, esposo, eres el mejor. Dos días con fiebre alta, qué horrible la verdad”, escribió Piazza en una de sus publicaciones, acompañada de una imagen en la que se ve a Cateriano alcanzándole una pastilla para aliviar sus síntomas.

Valeria también se dirigió a sus seguidores, quienes han estado enviándole mensajes de apoyo y preocupación durante su ausencia en televisión. “Gracias por sus mensajitos, ya estoy mejorando y se fue la fiebre”, comentó la conductora hace unos días, mostrando su gratitud por el cariño recibido en estos momentos complicados.

La enfermedad de Valeria comenzó el lunes 12 de agosto, cuando empezó a experimentar los primeros síntomas que la obligaron a ausentarse de su bloque de espectáculos en América Televisión. Desde entonces, su estado de salud se deterioró, llevando a su internamiento en la clínica Delgado, donde ha estado recibiendo atención médica especializada.

A pesar de la gravedad de la situación, la ex Miss Perú se ha mantenido positiva y enfocada en su recuperación. Pierre Cateriano, por su parte, ha sido un pilar fundamental durante este proceso. Además, mostró toda su fe en que Valeria superará este obstáculo como lo ha hecho en otras ocasiones.

En los próximos días, se espera que Valeria siga recuperándose bajo el cuidado de los médicos, y que pronto pueda regresar a sus actividades habituales, tanto en televisión como en sus plataformas digitales, donde siempre ha mantenido una relación cercana con sus seguidores.