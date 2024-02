Usher alza el telón: predicciones para su show en el Super Bowl

Usher, aclamado ‘Rey del R&B’, se prepara para deslumbrar en el Halftime Show del Super Bowl 2024. Con su reciente lanzamiento discográfico el 9 de febrero, las expectativas están en su punto álgido. La entrada al evento está completamente agotada, batiendo récords y generando gran anticipación por los comerciales y las actuaciones, incluida la presencia de Taylor Swift.

El setlist de Usher para el Super Bowl es la incógnita que mantiene en vilo a los fanáticos. Dada la limitación de tiempo, entre 12 y 15 minutos, se espera que el artista ofrezca una selección de sus éxitos más memorables. Temas como “Yeah!”, que causó sensación en 2003, parecen seguros de figurar en su presentación. Usher, consciente de la importancia de los éxitos, ha expresado la necesidad de conectar con la audiencia a través de canciones populares.

Clásicos como “U Got It Bad”, “Burn”, “OMG”, “My Boo”, y “Love In This Club” podrían resonar en el estadio. La incertidumbre se centra en si Usher incorporará canciones de su última producción, “Coming Home”, como “Good Good” o “Ruin”, agregando un toque contemporáneo a su actuación.

El Super Bowl 2024 también contará con otras destacadas actuaciones confirmadas. Reba McEntire entonará el Himno Nacional de los Estados Unidos, mientras que Post Malone dará vida a “America the Beautiful”. Además, Andra Day cautivará con su interpretación de “Lift Every Voice and Sing”. La combinación de talento promete convertir este Halftime Show en un evento inolvidable.

