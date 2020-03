‘Urraca’ y ‘Rulitos’ se mechan en vivo

Magaly Medina ‘Urraca’ anunció al inicio de su programa que tendría como invitada a la exconductora de “Válgame” Janet Barboza, con quien ya había protagonizado un sin número de enfrentamientos desde sus redes sociales.

Conductoras se dijeron de todo en el programa de Magaly

Todo se salió de control luego que la exconductora manifestara que la Urraca tendría más cirugías en su rostro que ella.

“Es cierto, el plástico es inflamable y aquí hay bastante, reconozco ¿Cuántas cirugías tengo yo en la cara? No me he metido cuchillo, no nací muy bonita, pero lo que tengo a través de los años es que he potenciado mis atributos. Yo no triunfé en televisión por mis curvas, ni por mi cara bonita, sino por mi talento”, expresó la ‘Urraca’.

Por su parte, la ‘Rulitos’ no se quedó callada y se mandó también con todo: “La animadora que tiene más cirugías en televisión eres tú y lo sabes. Basta con comparar tus fotos antiguas. Escúchame, eso no fue obra y gracia del señor. Magaly te has hecho todo. Has mutado, te hacían bullying por fea”.

Esto no fue tomado de buena manera por la Urraca, quien puso en duda la inteligencia de la ex reina de los sábados y aprovechó para burlarse del rating del cancelado programa ‘Válgame’.

Magaly Medina quiso tener la última palabra y puso fin al enfrentamiento con Janet Barboza, pero sin antes lanzarle una indirecta recordándole que su programa sí tenía auspiciadores y no como el que conducía Janet Barboza.