Un abrazo no significa pacto

El parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció sobre el abrazo que se dio con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, luego de que el pleno rechazara la moción de censura formulada por Guillermo Bermejo.

Guido Bellido recalcó que el abrazo con la presidenta del Congreso “no ha sido ningún acuerdo”. Además, señaló que este fue un hecho de cortesía y espontáneo cuando María del Carmen Alva le extendió la mano.

Respecto a las renuncias de varios integrantes de Perú Libre, el expremier aseguró que son aquellos que hace mucho tiempo estaban fuera de Perú Libre.

Leer también [Presidente entregará lista de reuniones en Breña cuando concurra a la fiscalía]

Bellido aclaró que Perú Libre pidió que aún no se presente la censura contra Alva debido a que la propuesta no fue presentada a la dirección del partido político. Agregó que el audio que se conoció no era contundente, por ello se convocó a los congresistas militantes de Perú Libre para decidir sobre el voto de censura.