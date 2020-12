Tula Rodríguez dos meses sin Carmona

Tula Rodríguez se puso nostálgica tras cumplirse dos meses desde que su esposo Javier Carmona falleciera a los 56 años el pasado 30 de septiembre. La conductora de “En Boca de Todos” compartió una publicación en sus redes sociales donde reveló a sus seguidores cómo se siente en pasar su primera Navidad sin el padre de su hija.

“Este año es atípico y es mi primer año sin mi esposo”, se lee en una parte del mensaje que subió a cuenta de Instagram en la que sale con su hija.

“Yo no sé qué ha pasado este año. Los dos años anteriores, Valentina no quería armar el árbol de navidad, yo le decía ‘que en la casa no se podía perder el espíritu navideño’, porque estábamos con el tema de mi esposito”, comienza su mensaje.

“Esta Navidad yo estoy con mucha flojera y Valentina me dice ‘mamá en esta casa no se puede perder el espíritu navideño’ y tengo mi arbolito ahí, he sacado todo y todavía no me animo a armar”, agregó.