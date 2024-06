Trump no teme al arresto domiciliario

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump manifestó en una entrevista emitida el domingo en Fox News que no tiene miedo a una sentencia de arresto domiciliario o libertad condicional, tras haber sido declarado culpable de 34 delitos de falsificación documental para ocultar pagos a la ex actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, por su silencio.

“Estoy bien con lo que sea”, dijo el magnate republicano. Trump recibirá sentencia el 11 de julio, por el juez neoyorquino Juan Merchan, después de que el jueves un jurado popular lo declarara culpable de todo los cargos de falsificación de documentos mercantiles en 2016 con la intención de influenciar el proceso electoral que le llevó a la Casa Blanca.

Leer también [Hungría quiere impedir que Europa entre en guerra con Rusia]

”Esta gente está enferma; está trastornada. Hablamos del enemigo exterior y del enemigo interno. Tienes China o Rusia, pero si eres un presidente inteligente se les puede manejar fácilmente. Pero el enemigo interior está haciendo mucho daño a nuestro país. Quieren fronteras abiertas, altos tipos de interés y cuadruplicar los impuestos”, aseguró Trump.