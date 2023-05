Trujillo será el laboratorio de la lucha contra delincuencia en Perú

Burgomaestre pide estado de emergencia al estilo “Bukele”

Indignado por los extremos niveles de inseguridad que hay en la ciudad de Trujillo y sobretodo por la impunidad de la que gozan las bandas criminales, el alcalde de esa ciudad Arturo Fernández alzó la voz de protesta en defensa de su pueblo y propuso un agresivo programa de acción para acabar de una vez por todas con la delincuencia que parece haberle ganado la guerra a la Policía, no solo en el norte sino en todo el país.

En una entrevista exclusiva con el diario La Razón, este polémico burgomaestre tomó como modelo las acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele en torno a este tipo de problemáticas, y exigió al Congreso de la República y a la presidente Dina Boluarte que le otorguen “poderes absolutos en la administración de las fuerzas armadas y policiales” de su jurisdicción, así como declararla en Estado de Emergencia. Asimismo, planteó la posibilidad de realizar “batidas y redadas diarias” en los sectores de mayor incidencia de criminalidad y hasta “llevar a cabo juicios sumarios a los delincuentes que se hayan sido capturados in fraganti”.

Alcalde Arturo Fernández, ¿Cuál es la situación real de la delincuencia en la ciudad de Trujillo?

Trujillo es conocida desde hace años por la inseguridad ciudadana, por los asaltos, la extorsión etc. Pero recientemente estamos llegando a límites altísimos; se da un asesinato al día. No hay empresa o negocio pequeño que no esté expuesto al cobro de cupos, se deben adoptar acciones urgentes, concretas y drásticas contra la delincuencia común y el crimen organizado en Trujillo porque se interrumpen las actividades comerciales y se empeora el nivel de vida.

¿Ha analizado por qué las medidas que hicieron las autoridades?

La lucha contra la inseguridad ciudadana no puede ser abordada de manera aislada, requiere de un trabajo articulado entre las autoridades competentes, pero lamentablemente en Trujillo, el general PNP Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad no hace nada al respecto, solamente para haciendo eventos para las cámaras, la otra vez presentó una flota de patrulleros que no tenían SOAT, ni revisión técnica. Lo mismo sucede con el gobernador regional César Acuña, que al parecer solo quiere proteger sus intereses partidarios.

Entonces, ¿qué propone para detener está terrible realidad?

Yo fui elegido por el voto popular para gobernar la ciudad más importante del norte del Perú, si estoy acá es para hacer frente a los grandes males que han entorpecido el crecimiento y desarrollo, para proteger, por encima de todo, la salud, la vida y la integridad de los trujillanos por ello exijo al Congreso de la República y a la presidenta Dina Boluarte que me otorguen poderes absolutos en la administración de las fuerzas armadas y policiales de la ciudad y que la declaren en Estado de Emergencia, solo con esas herramientas podría hacerle frente a los delincuentes de manera efectiva.

¿Pero, eso ya se probó en la región Callao y no tuvo resultados positivos?

Con el personal policial a mi disposición, trabajaría de la mano con jueces y fiscales para organizar batidas y redadas a diario en los sectores de mayor incidencia de criminalidad como El Porvenir, La Esperanza, Laredo y otros puntos donde se vende droga, alcohol, se hace extorsión y todo tipo de actividad ilícita. También llevaría a cabo juicios sumarios a los delincuentes que se hayan sido capturados in fraganti. Se debe trabajar de la mano con todas estas armas, pues la población espera que las autoridades pongan un pare a las bandas criminales.

Pero va a necesitar apoyo político para poder obtener esas prerrogativas especiales, que exceden las facultades de un alcalde provincial, ¿qué plan tiene para adquirirlas?

Por desgracia los 7 congresistas de la Región La Libertad no hacen nada ante la ola de la criminalidad, lo mismo pasa con el gobernador regional César Acuña, es un planteamiento que requiere de un soporte político pero sé que conseguirlo es un poco difícil. Pero no hay otra forma de hacerle frente a las bandas criminales de venezolanos, colombianos y también de peruanos, que se han establecido en la región, creo que con este plan de acción, Trujillo será el laboratorio de la lucha contra la delincuencia en Perú, porque soy consciente que este problema está presente en toda la sociedad.

Las fuerzas armadas están descartadas, según el Poder Ejecutivo, para emplearse contra la inseguridad ciudadana, ¿Qué opina?

El Ejército tiene recursos humanos, logísticos y tecnológicos pero está guardado en sus cuarteles. Realmente la presidente Dina Boluarte debería reconsiderar su opinión porque nada esta demás contra los delincuentes que no perdonan.

¿Considera como un ejemplo de su propuesta a lo realizado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele en su país?

Yo tengo estas convicciones desde antes que Nayib Bukele fuera presidente de El Salvador. Hay que considerar que El Salvador tiene 8 millones de habitantes y Trujillo tiene 1 millón, mientras La Libertad tiene 1.5. Entonces tenemos grandes chances de poder lograr lo que Bukele logró en su país con la tecnología, el personal y la voluntad política que se requiere.