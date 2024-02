Transportistas advierte posible cierre de corredores azul y rojo

El asesor legal del gremio de transportistas de Lima sugiere que otros servicios podrían suspenderse tras el cese del Corredor Morado

Según Daniel Mujica, asesor legal del gremio de transportistas de Lima, tanto el Corredor Azul como el Corredor Rojo, que recorren las principales avenidas de la ciudad, podrían suspender sus operaciones, al igual que el Corredor Morado.

El abogado afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas no debería financiar a la Autoridad Nacional de Transporte Urbano (ATU) para el pago de sus operadores, ya que según el contrato, sus salarios se cubren con las ganancias diarias obtenidas por el traslado de pasajeros.

“El Estado no debe de asumir ninguna obligación. El contrato tiene un fideicomiso, que es un tipo de contrato por el cual una entidad financiera recauda todos los pasajes que entran a los corredores de forma diaria. Esta entidad recaudadora ha sido escogido por el mismo concesionario. Este fideicomiso es el que paga, pero esos pagos tienen que salir de los propios pasajes, del mismo servicio, no pueden pedirle al Estado que lo haga“, sostuvo en Canal N.

Mujica: “Existe un problema en el diseño de sistema de los corredores”

Daniel Mujica también señaló que hay un problema de diseño que dificulta que el servicio pueda pagar a los operadores de sus propios autobuses en las distintas líneas.

“Cuando los concesionarios ingresan, ellos saben su nicho de mercado, saben cuándo producen y cuánto van a recibir. Si ellos no han recibido lo que esperaban, es un problema del diseño del sistema que no está funcionando“.

El abogado criticó los argumentos de la concesionaria que atribuyen los problemas de los corredores al sector informal, y en cambio, destacó sus propias deficiencias, como la operación incompleta de su flota de autobuses.

Ministro de Transportes afirma que buscan sacar norma para solucionar problemática de Corredor Morado

Raúl Pérez-Reyes, Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que su ministerio está trabajando en una compensación para evitar la suspensión de las operaciones del Corredor Morado. Destacó la importancia vital de este medio de transporte para miles de personas, ya que conecta el distrito más poblado del Perú con la capital.

“La ATU tuvo un contacto directo con los concesionarios y, después de una negociación, se llegó a un acuerdo de una compensación debido a los compromisos que no se habían cumplido. Inicialmente, eran 491 millones de soles, pero se han reducido a 300 millones de soles. Estamos conversando con el MEF, no solo por el tema de disponibilidad del recurso, sino también porque tenemos algunas interpretaciones en relación con el contrato. Si no resolvemos este tema, vamos a sacar una norma para pagar esta compensación y resolver esta problemática“, indicó.

