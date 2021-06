Todo tiene su final

La conductora de “Nunca Más”, Andrea Llosa, utilizó el último bloque de su programa para anunciar que se separaba de sus esposo, Luis Ávalos, tras 16 años de relación y dos hijos de por medio.

“Siempre le he dicho que no es fácil estar aquí parados en un set de televisión para contarles una historia íntima, dolorosa y triste, y ahora me toca a mi estar parada. He decidido con mi esposo separarnos después de muchos años. No es fácil contarlo, pero también quiero decirles que es lo que me está pasando. Son historias de la vida real”, señaló la conductora.

Andre Llosa señaló que las relaciones tienden a desgartarse y en este triste momento lo más importante son los hijos que tienen.