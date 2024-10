Teófilo Cubillas revela por qué Paolo Guerrero no fue convocado a selección peruana

Teófilo Cubillas, ídolo de la selección peruana y Alianza Lima, se mostró optimista frente frente a los próximo partidos de la ‘Blanquirroja’

Teófilo Cubillas, una de las voces más respetadas del fútbol peruano, se mostró optimista respecto al próximo partido de la selección peruana contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. En declaraciones a un programa local, el exfutbolista destacó que, aunque Uruguay es un rival fuerte, considera que Perú tiene el potencial para conseguir una victoria en el duelo que se disputará este viernes en Lima.

“No quiero menospreciar al equipo uruguayo, pero lo vi en los partidos anteriores de Eliminatorias y lo sentía como un equipo al alcance de la nuestra. Si queremos clasificar al Mundial, va a depender solamente de nosotros”, afirmó el Nené, quien ha seguido de cerca el desempeño de ambas selecciones.

Cubillas, que se encuentra en Lima por las festividades del Señor de los Milagros, también expresó su confianza en que Perú puede mejorar su posición en la tabla, donde actualmente se encuentra en los últimos puestos. “Lo bueno es que hay muchos equipos que tranquilamente podrían quedar un poco más atrás, pero depende de nosotros, si los jugadores están en capacidad de voltear y conseguir los resultados que necesitamos para ganar puntos”, señaló el histórico goleador de los Mundiales.

La petición de Guerrero

En cuanto a Paolo Guerrero, Cubillas reveló un detalle importante: el delantero le habría pedido a Jorge Fossati no ser convocado para los partidos contra Uruguay y Brasil. “Él mismo me hizo saber que le había pedido a Fossati que prefería quedarse en la banca porque no se sentía en condiciones de ser un jugador más en esta oportunidad. Creo que fue bastante honesto Paolito en ese sentido”, mencionó el ídolo de Alianza Lima, añadiendo que espera que Guerrero pueda recuperar su mejor nivel y volver a ser una pieza clave en la selección.