Sujetos balearon a menor de 14 años

Víctima fue interceptada por cuatro sujetos armados en SJL

Un menor de 14 años de edad resultó gravemente herido tras ser acribillado por un grupo de sujetos, quienes lo interceptaron en el jirón Río Marañon, ubicado en el asentamiento humano Jesús Oropeza Chonta, en San Juan de Lurigancho. El atentado quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes, se aprecia el preciso instante en que la víctima caminaba al promediar las 11 de la noche del 22 de marzo junto a otra persona. De pronto, un grupo conformado por cuatro hombres aparecen corriendo hacia él. Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra el menor.

El joven terminó en el suelo después de ser alcanzado por casi diez disparos, mientras que su compañero escapó en una dirección incierta, al igual que los agresores.

Este crimen ha sorprendido a los vecinos de la zona. “Yo me siento desprotegido. Me parece que no toman interés del asunto y se les escapa también a las autoridades, porque deben estar patrullando constantemente. Hay ausencia de las autoridades”, declaró un residente del asentamiento humano.

Los agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando el hecho para dar con los cuatro sujetos, mientras que el menor de 14 años se debate entre la vida y la muerte.