Sporting Cristal perdió 4-1 ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura

Sporting Cristal cayó goleado 4-1 en Cajabamba ante UTC y no levanta cabeza en la Liga 1.

Sporting Cristal tuvo una de sus peores tardes en la Liga1 Te Apuesto. El cuadro de Guillermo Farré perdió 4-1 ante UTC, por la fecha 7 del Torneo Apertura, y cada vez más se aleja del título del primer certamen del año. Cristal salió con un equipo alterno pensando en darle descanso a los habituales titulares para el partido contra Bolivar por la Copa Libertadores.

Parecía que le funcionan bien el planteamiento a Farré cuando rapidamente generaron un penal. El partido empezó con un cuadro Celeste sorprendiendo. A los 9 minutos, Chritofer Gonzáles puso el 1-0 para su escuadra de una definición de penal exquisita. Sin embargo, esto fue solo un sueño.

Lee también:

A los 33′, Erinson Ramírez puso el marcador 1-1 de un potente derechazo de fuera del área. Ahí empezó la catástrofe para el cuadro de La Florida. Seis minutos más tarde, Cristian Mejía, también de fuera del área, anotó el 2-1. Ya cuando el primer tiempo estaba por terminar, Fredy Oncoy, de un cabezazo, puso el 3-1. Acabó el primer tiempo con el partido practicamente finiquitado.

En el segundo tiempo, Sporting Cristal realizó algunos cambios para emparejar el cotejo. Las cosas mejoraron y empezó a generar más fútbol y opciones de gol. Pero el descuento no llegaba. Hasta que un penal convertido por Jarlin Quinteros puso el cuarto sentenciando las esperansas celestes.

Cristal ha ganado solamente uno de sus últimos cinco partidos. Una racha que preocupa al hincha cervecero. El equipo tiene un plantel muy corto. No hay variantes de peso para alternar. Muchos culpan a Farré por sus desiciones. El estratega argentino trata de hacer lo mejor posible con la poca plantilla. Intenta darle minutos a jóvenes que no tienen experiencia pero ganas de jugar. La directiva no quiso traer jugadores de peso a comienzo de temporada y ya le está pasando factura al equipo.