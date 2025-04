Sporting Cristal le ganó a Cusco y va subiendo en la tabla

El plantel ‘cervecero’ ejerció un nuevo sistema con Jorge Soto como interino. Costó llevar el trámite al marcador, pero Martín Távara resolvió el duelo con un tiro de penal.

Sporting Cristal y Cusco se enfrentaron este domingo en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El cuadro celeste llegó a este partido en crisis por las tres derrotas consecutivas, tanto a nivel local como en la Copa Libertadores. Además, de la salida del entrenador argentino Guillermo Farré, por malos resultados. Sin embargo, la recuperación llegó.

Los celestes llegaron a este partido tras unos días muy movidos pues tras las tres derrotas consecutivas ante Palmeiras, UTC y Bolívar, se había anunciado la salida de Farré, por lo que Soto asumió como técnico interino.

Al frente estaba un Cusco FC que no perdía desde febrero y había conseguido tres triunfos en sus últimos cuatro encuentros. El partido no fue fácil para los celestes, que si bien tenían más el balón, no encontraban el orden ofensivo para generar opciones claras.

El equipo celeste se puso en ventaja a los 82 minutos con gol de penal de Martín Távara, pero en la siguiente jugada el árbitro marca falta de Diego Enríquez sobre Juan Manuel Tévez de Cusco FC en el área.

Felizmente para los intereses de Sporting Cristal, Cusco FC falló el lanzamiento a través de Lucas Colito, cuyo remate fue desviado por el meta celeste. Así, Cristal se reencuentra con el triunfo en un partido sufrido hasta el final y suma 13 puntos a 5 del líder Melgar (18).