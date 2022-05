Spadaro denuncia que mafias desaparecen candidaturas

Fue suplantada su identidad para renunciar como miembro del Movimiento Regional Contigo Callao.

Con pruebas en mano, Pedro Spadaro, Presidente del Movimiento Regional Contigo Callao y pre candidato a la Alcaldía Provincial del primer puerto, denunció en conferencia de prensa la presunta mafia que está elaborando y enviando documentación falsa al Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de eliminar a diferentes aspirantes que participarán en la próxima contienda electoral del 2 de octubre.

“Lamentablemente el máximo ente electoral no filtró la información que recibió”, señala.

Spadaro, quien estuvo acompañado de otros candidatos de su partido, se dirigió a la prensa y expuso la manera en que fue suplantada su identidad para renunciar como miembro del Movimiento Regional Contigo Callao.

“Alertamos al país y al Callao, y a los organismos del sistema electoral que hay una mafia que quiere sacar de carrera a Pedro Spadaro y a Contigo Callao sorprendiendo al Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos que están preparando una de las peores campañas sucias en contra de nosotros y les decimos que no les tenemos miedo ya que por cada ataque tendrán como respuesta una propuesta nueva para el beneficio de todos los chalacos”, dijo el Presidente de Contigo Callao.

El pre candidato a la alcaldía Provincial del Callao fue retirado del Registro de Organizaciones Políticas ROP y notificado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que su renuncia al Movimiento Regional Contigo Callao que él lidera, había sido aceptada, desconociéndose el comunicado del JNE, de fecha 15 de marzo del 2022, que señala que ante renuncias a organizaciones políticas después del 31 de diciembre del 2021 quedan sin efecto.

Lo grave de todo esto es que Spadaro no envió esos documentos al máximo ente electoral y por ende no ha renunciado. Durante esta exposición se mostrar los documentos falsificados, la firma adulterada, el nombre del titular del número celular que aparece en el documento falso y que le pertenece a un ciudadano venezolano; y además la carta de renuncia enviada desde un correo que no está asociado a la casilla electrónica que Spadaro acreditó en dicha institución.