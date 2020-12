Sofía Franco causa accidente e intenta escapar

Su esposo, el alcalde de La Molina, dijo que están separados hace un mes. En su cuenta de Twitter, Sofía Franco agradeció el apoyo de su esposo y confirmó separación.

Luego de estar 12 horas detenida, la ex conductora de TV, Sofía Franco, salió en libertad tras ocasionar un accidente de tránsito en el distrito de La Molina, estando bajo los efectos del alcohol, pues los resultados del dosaje etílico arrojaron que Sofía Franco tenía 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ex conductora de TV fue retenida por vecinos, su dosaje etílico fue positivo y permaneció 12 horas detenida

A pesar del difícil momento, el alcalde del distrito en mención, Álvaro Paz de la Barra, reveló que está separado de la rubia desde hace un mes. En ese sentido los amigos de Franco se fueron contra el burgomaestre por lavarse las manos.

El hecho ocurrió en la avenida Melgarejo, de la urbanización Santa Patricia, en La Molina al promediar las 10 pm del pasado domingo. Según los testigos, Sofía intentó darse a la fuga tras impactar contra un auto, y terminó involucrando en el accidente a un repartidor de delivery. En esas circunstancias, el taxista cerró a la ex conductora para que no logre escapar.

El auto que manejaba Sofía Franco de placa BEZ537, no era de su propiedad y además tenía el soat vencido a la hora del accidente. Franco quedó en libertad tras llegar a un acuerdo con las partes afectadas y deberá pagar una multa por el valor de una UIT S/. 4,300, además de tener la licencia de conducir suspendida por tres años.

EL ALCALDE MARCA DISTANCIA CON SOFÍA

Antes de acercarse a la comisaría para brindarle apoyo a su aún esposa, Álvaro Paz de la Barra publicó un comunicado en sus redes sociales donde tocó dos puntos, el primero es que ya no mantiene una relación con Sofía Franco desde hace un mes y en el segundo punto lamentaba el accidente protagonizado por su aún esposa.

Debido al comunicado, varios usuarios lo compararon con Julio Guzmán, por huir de los problemas, pues como se recuerda el político huyó del incendio que se registró en un departamento cuando mantenía una aparente cita romántica con una mujer.

“Me siento consternado, sinceramente, y pido las disculpas del caso. Disculpas a Lima, disculpas al Perú”, expresó el alcalde de La Molina tras apersonarse a la comisaría donde se encontraba su aún esposa.

CONDUCTORES RECHAZAN DECLARACIONES DEL ALCALDE

En el programa “En boca de todos” donde colabora Sofía Franco se mostraron bastantes sorprendidos por lo que sucedió con su compañera, sin embargo, no justificaron su accionar y aseguraron que tiene que hacerse responsable. Por su parte, Tula Rodríguez se mostró en contra de las declaraciones de Álvaro Paz.

“Me llama la atención, porque hace no mucho hicimos un enlace con el alcalde, y dijo que le encantaría tener una hijita y ahora me sorprende que diga que está separado. A título personal, no me pareció el momento, porque ella decía que tenían un excelente matrimonio“, expresó Tula.

SE DISCULPA Y CONFIRMA EL FIN DE SU RELACIÓN

A través de sus redes sociales, Sofía Franco pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró que seguirá el proceso de acuerdo a la ley. Del mismo modo la ex conductora aprovechó el momento y confirmó que no mantiene una relación de pareja con el padre de su hijo, pero que la apoyó en todo momento.

“Lamento lo ocurrido y ofrezco las disculpas públicas. Agradezco a Álvaro por su apoyo pese a no estar juntos como pareja, estuvo pendiente en todo momento“, expresó en su cuenta de Twitter.