Sicarios asesinan a dos periodistas en Veracruz

Dos periodistas murieron baleadas en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, con lo que se elevan a once los comunicadores asesinados en lo que va del año. Las autoridades reconocieron que este año ha sido considerado el más mortífero para la prensa nacional.

La periodista Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García Olivera, quien también laboraba para el medio, murieron en el municipio de Cosoleacaque, indicó en su cuenta de Twitter la Fiscalía del estado de Veracruz al anunciar la apertura de una investigación sobre el caso.

La fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, ha asegurado “que no habrá impunidad” tras lo ocurrido en México. “Se agotarán todas las líneas de investigación, incluida su actividad periodística”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, lamentó el asesinato de las dos comunicadoras y ha informado de que “se ha activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables“, según ha informado el diario ‘El Universal’.

De acuerdo a reportes locales, varios individuos armados dispararon contra la periodista y la camarógrafa cuando se encontraban en un coche frente a un campo de fútbol en la colonia Cerro Alto, en la localidad de Cosoleacaque, y posteriormente se han dado a la fuga.

Yesenia Mollinedo, quien dirigía el portal de noticias, fue trasladada a un hospital de la localidad donde falleció, mientras que Johana García Olivera, camárógrafa, también habría muerto poco después del tiroteo.

ANTES MATARON A PERIODISTA LUIS ENRIQUE RAMÍREZ

La muerte de las dos mujeres se da pocos días después de ocurrido el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista de ‘El Debate’ y fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas. El hombre de prensa fue hallado el jueves pasado en Culiacán, en Sinaloa, envuelto en una bolsa de plástico.

Las fuerzas de seguridad mexicanas fueron quienes encontraron el cadaver envuelto en una bolsa transparente negra de plástico de los pies a la cabeza, en un camino cercano a la carretera México-Nogales que conduce a la colonia El Ranchito, en el sur de Culiacán. La ola de violencia en el país no ha cesado este año.

El gremio periodístico se mantendrá atento al curso de las investigaciones para evitar que quede impune como otros casos que se han registrado en el estado. Ramírez fue un periodista durante 40 años, enfocado a temas relacionados con la política y que era reconocido por personalidades como la escritora Elena Poniatowska.

SOCIEDAD CIVIL EXIGE JUSTICIA

Periodistas y miembros de la sociedad civil se manifestaron este viernes frente a la Catedral de Culiacán, en el noroccidental estado mexicano de Sinaloa, para exigir justicia por el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves.

Ramírez escribía la columna El Ancla para el periódico El Debate y era director del portal Fuentes Fidedignas. Se investiga si el crímen se relaciona con su labor periodística en México, donde este año han sido asesinados nueve periodistas.

La manifestación inició a las 10:00 a.m. (hora peruana), en las escalinatas de Catedral, en el centro de esta ciudad, a donde acudieron decenas de reporteros, camarógrafos, fotógrafos, defensores de derechos humanos y miembros de organismos civiles. Los manifestantes portaban pancartas y fotos del periodista asesinado.

María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas de Sinaloa 7 de Junio, exigió a las autoridades estatales y federales esclarecer el crimen de Ramírez.

“A Luis Enrique Ramírez lo asesinaron y eso es algo terrible para el periodismo. No queremos que las autoridades lo vean como un expediente más, un periodista más. Exigimos en los hechos justicia, no palabras. Que no nos digan que esto no quedará impune, porque lo hemos escuchado cientos de veces. Los periodistas no somos un gremio privilegiado, somos parte de la sociedad y exigimos justicia”, compartió Moreno durante la marcha.

La mujer dijo que el gremio periodístico se mantendrá atento al curso de las investigaciones para evitar que quede impune como otros casos que se han registrado en el estado.

Relató que Ramírez fue un gran periodista durante 40 años de trayectoria, enfocado a temas relacionados con la política y que “era una pluma privilegiada” que era reconocido por personalidades como la escritora Elena Poniatowska, compartió.

Por su parte, Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, dijo que México sigue siendo el país más violento para ejercer este oficio aunque no esté en guerra, sobre todo en estados en donde permea el narcotráfico, como Sinaloa.

“En México el crimen organizado sigue actuando sin ningún control, sin ningún contrapeso por parte del gobierno y eso es lo que provoca esta situación de riesgo en el gremio periodístico. (…) El propio Gobierno federal ha reconocido que en el 45 % de las agresiones contra periodistas participan funcionarios y eso explica porque los crímenes contra periodistas no se castigan y el nivel de impunidad se encuentra en un 97 %”, relató Bojórquez en entrevista con Efe.

YA BUSCABAN ASESINARLO

El crimen de Ramírez sucede 10 días antes del quinto aniversario del asesinato del reconocido periodista Javier Valdez, perpetrado el 15 de mayo del 2017.

En 2011 Ramírez había tenido que huir de Sinaloa por el temor de ser asesinado, según había revelado en una entrevista con un periódico local. El periodista advirtió que temía por su vida y que él podía ser el siguiente luego de los asesinatos de varios compañeros a inicios de 2011.

Sobre ese antecedente, la titular de la Fiscalía General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, informó el jueves que es una de las líneas de investigación.