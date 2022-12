Si los latinos en EE.UU. constituyeran un país “sería la quinta economía del mundo”

Actualmente uno de cada cinco estadounidenses es de origen latino, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. En 2060 se espera lo sea uno de cada cuatro, hasta sumar 119 millones. Con eso en mente, es difícil discutir que esta comunidad juega un rol clave en la economía de la primera potencia del mundo.

Pero hay cifras que no dejan lugar a dudas.

Por ejemplo: los latinos en EE.UU. generan al año US$2,8 billones, el equivalente a lo que México y Brasil juntos.

“Si fueran un país independiente, sería la quinta economía del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) mayor que el de Reino Unido, India o Francia”, apunta Sol Trujillo, cofundadora y presidenta de la junta de Latino Donor Collaborative (LDC), una organización independiente y autofinanciada cuyo objetivo es destacar el rol socioeconómico de este grupo étnico.

Es la conclusión a la que llega un informe publicado recientemente y que su entidad encargó a expertos de dos universidades californianas.

Y es una cifra similar a la que maneja la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC, por sus siglas en inglés), otra organización con sede en Washington, consultoras como McKinsey o el Centro de Investigaciones Pew.

EL “PIB LATINO”

El PIB es un indicador económico básico: sirve para conocer cuánta riqueza genera un país y la dimensión y composición de su economía. Mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales (los que compra el usuario final) producidos dentro de un país, por nacionales y extranjeros.

¿Pero cómo sacar el cálculo cuando hablamos de un grupo determinado de población?

“No fue tarea sencilla”, dice Dan Hamilton, director de Economía del Centro de Investigación y Pronósticos de la Californian Lutheran University y autor principal del informe 2022 LDC U.S. Latino GDP Report al que nos referimos al principio.

“Los datos con los que se mide el PIB no suelen estar desglosados por origen étnico o raza, por lo que tuvimos que cruzarlos con datos por etnicidad de la Oficina del Censo, la Oficina de Análisis Económico (BEA) o la Oficina de Estadísticas Laborales, entre otros”, explica.

“Manejamos grandes volúmenes de datos, creamos mapas a partir de conjuntos de datos, que cruzamos con otros conjuntos de datos, y así sucesivamente hasta conseguir calcular la porción correspondiente a los latinos de los diversos componentes del PIB”.

Y así llegaron a la estimación de que el “PIB latino” de 2020 fue US$2,8 billones, mientras el de 2015 fue de US$2,1 billones y el de 2010 de US$1,7 billones. “Si lo pensamos como el PIB de un país, solo EE.UU., China, Japón y Alemania tuvieron un PIB mayor en 2020”, subraya el economista.

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

El estudio concluyó además que durante la pandemia el “PIB latino” se contrajo, pero menos que en el de otros grupos étnicos, como los no latinos blancos: un 0,8%, en comparación con un 4,4%.

Pero no fue la única conclusión que sacaron al cruzar los datos. También vieron que, considerándola una economía en sí misma, fue la tercera que más rápidamente creció en la última década, solo por detrás de China e India.

“Pero el éxito económico de los latinos está de muchas maneras ligado al éxito económico de la nación, y viceversa. Están inevitablemente entrelazados”, advierte de entrada Mark Hugo López, director de Investigaciones sobre Raza y Etnia del Centro de Investigaciones Pew.

Y subraya, como todos los expertos consultados para este artículo, que el cada vez mayor impacto de este grupo en la economía se debe en parte su gran crecimiento demográfico.

“No hay nada inesperado o mágico en ello: los latinos son una población en rápido crecimiento, y como resultado su impacto económico también está creciendo rápidamente”.

En la última década la población latina de EE.UU. aumentó en un 19% —de 50,5 millones en 2010 a 62,5 millones el año pasado—, mientras la del país en general lo hizo en un 7%.

Es más, los hispanos jugaron un papel importante en el crecimiento poblacional de EE.UU. en ese período: el país sumó 23,1 millones de habitantes, el 52% de ellos latinos; y específicamente entre 2019 y 2020 los latinos representaron el 65% del aumento poblacional del país.

MOTOR LABORAL

“Los latinos además son una población joven, lo que contribuye a que represente una mayor proporción de la fuerza laboral del país”, dijo Lucy Pérez, socia de la consultora McKinsey & Company y coautora del informe de noviembre The Economic State of Latinos in the US: Determined to Thrive (“La situación económica de los latinos en EE.UU: decididos a prosperar”).

Hoy el 25% de la juventud estadounidense es latina, según datos del Centro de Investigaciones Pew.Asimismo, son cada vez más los que tiene estudios superiores. “El crecimiento académico es de cinco puntos porcentuales en la última década, un crecimiento muy alto”, explica Pérez.

“Ello les permite tener acceso a mejores trabajos, con salarios más altos y más beneficios, y todo esto ayuda a acelerar ese crecimiento económico”.

El panorama laboral de los latinos también ha ido cambiando con las distintas oleadas migratorias y el aumento de aquellos nacidos en EE.UU. (del 59,9% en 2000 al 67,3% en 2019). Y en el transcurso de una década los latinos que trabajan en negocios, finanzas o que son jefes aumentaron de 6,7% a 8%.