Si aportaste 19 años te devolverán completo

Los ex fonavistas que hayan aportado de 1979 a 1998 con sueldo mínimo, podrían recibir la devolución de sus aportes hasta por, al menos, 20 mil soles. Sin embargo, esto podría variar dependiendo de los años aportados y la cantidad invertida. Los montos podrían llegar hasta los S/70 mil, pues existen personas que destinaban una cantidad mayor según su profesión y la empresa en la que trabajaban.

¡Justicia para fonavistas! Aportantes desde 1979 hasta 1998 recibirán como mínimo 20 mil soles

Víctor Columbus Távara, Coordinador regional de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), precisó que se vienen realizando todas las gestiones para que en mayo próximo se devuelvan los aportes de los ex fonavistas tal y como corresponde y no como lo han venido haciendo con montos que no se ajustan a la realidad.

Una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2018, dispuso que los nuevos montos a devolver de los ex fonavistas serían en base a sus años de aportes y no como se ha venido realizando considerando casi 11 soles por mes de aporte, lo cual resulta una burla. Sin embargo, hasta ahora no hay respuesta, pero supo que los nuevos cálculos se darán a conocer antes de fin de año.

Tras el histórico fallo del Tribunal Constitucional (TC) que reconoce la inconstitucionalidad del actual cálculo de devolución de aportes a los fonavistas, el Gobierno debió implementar en un plazo máximo de un año una nueva fórmula para determinar el verdadero monto que debe devolverse.

Las cifras podrían fluctuar entre 20 mil y 70 mil soles, afirmó Columbus. Aclaró que los ex fonavistas que ya hayan sido incluidos en las anteriores listas de devolución, se les deberá devolver el saldo restante, mientras que quienes mantengan una deuda con el Banco de Materiales, podrán decidir cómo manejan el pago de este saldo.