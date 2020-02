Flavia “palteada” por pedir cosas gratis

Flavia Laos se pronunció sobre el polémico vídeo en el que pide cosas gratis por ser famosa y dijo que jamás esperó que un vídeo de hace un año se convirtiera en tendencia.

“Me río porque me he dado cuenta que fui tendencia en Twitter, qué pena con el video, me han dejado súper mal, me han creado hasta memes“, indicó.

La rubia explicó que todo se trató de un reto propuesto por una seguidora suya, ella explicó que tras la cámara escondida le pidió disculpas al trabajador.

“Cuando terminó la bromita le dije oye, disculpa, era una broma para el canal de YouTube y como que nos mandó una saludo a la cámara“, agregó.