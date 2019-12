Sheyla Rojas se mantiene solterita

Sheyla la ex integrante de “Esto es guerra” no quiere hacerse problemas con el amor y por eso decidió estar más soltera que nunca. Ojo, que sin pareja amorosa, pero sí bien acompañada. Así lo demuestra con algunas salidas esporádicas, como con el millonario libanés Fidelo Cavalli.

En una entrevista, la “leona loca” afirmó que quiere seguir aprovechando esta etapa de su vida. “No busco una relación, no busco una pareja, estoy disfrutando esta etapa de mi vida. Hace tiempo que no disfrutaba mucho de mi soltería como lo hago ahora. El hecho de poder conocerme y sacar de cada experiencia algo bueno”, afirmó la conductora de “Estás en todas”.

Pese a que bromea con casarse, aún no piensa en eso. Aunque siempre está con el corazón abierto, el indicado debe ser alguien que la apoye en lo que quiere para ella y su familia.