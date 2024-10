Shakira llena dos fechas en Lima en tiempo récord: ¿se abrirá una tercera?

La cantante colombiana agotó en cuestión de horas las entradas para sus conciertos del 16 y 17 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional. Los fanáticos ahora esperan el anuncio de una nueva fecha.

El furor por el regreso de Shakira a los escenarios peruanos no ha hecho más que crecer. La icónica artista colombiana, quien no se presenta en Lima desde hace 14 años, agotó las entradas para sus dos conciertos programados en el Estadio Nacional en solo un día. Tras el éxito de la primera fecha del 16 de febrero, la productora del evento, MasterLive Perú, confirmó una segunda fecha para el 17 de febrero, la cual también registró un “sold out” en pocas horas.

El anuncio de la segunda presentación se dio casi de inmediato tras el agotamiento de la preventa para el primer show, evidenciando el alto interés de los seguidores por ver a la artista en vivo. Los fanáticos, que esperaban con ansias su retorno, respondieron de manera masiva y, en redes sociales, la productora calificó la acogida de “histórica”. “Después de 14 años, Shakira vuelve a Perú y lo hace con un doble sold out. Gracias a todos por este increíble recibimiento”, señaló la compañía.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que promociona su último álbum, ha sido un fenómeno mundial, y Lima no ha sido la excepción. Con mensajes de empoderamiento y temas introspectivos, Shakira ha conectado profundamente con su público, quien no solo ansía corear sus nuevos éxitos, sino también disfrutar de sus clásicos como “Hips Don’t Lie” y “Whenever, Wherever”. Esta gira ha sido reconocida por su poderosa narrativa y su innovadora puesta en escena.

¿Habrá una tercera fecha?

A raíz del éxito arrollador en la venta de entradas, los seguidores de Shakira han empezado a especular sobre la posibilidad de una tercera presentación. Aunque hasta el momento no hay un anuncio oficial, las redes sociales están inundadas de pedidos para que se habilite una nueva fecha, lo que demuestra que muchos fanáticos se quedaron sin la oportunidad de comprar sus boletos.

La venta general para la segunda fecha inició el 9 de octubre, y en cuestión de horas ya no quedaban entradas disponibles. Esta tendencia refleja la enorme popularidad de Shakira, quien sigue siendo una de las artistas más queridas y admiradas en la música latina y a nivel global.

Sin duda, el regreso de Shakira a Perú es un evento que sus seguidores no querrán perderse.