Sergio Peña condenado por conducir ebrio en Suecia

50 horas de servicio comunitario deberá cumplir el futbolista

Sergio Peña fue condenado con una pena condicional por conducir bajo los efectos del alcohol. El jugador de Malmö FF se presentó ante el tribunal el miércoles 14.

La pena impuesta señaló que el mediocampista deberá cumplir 50 horas de servicio comunitario tras detectarle 1,3 miligramos de alcohol en sangre durante un operativo policial en Suecia.

El juicio

El jugador peruano fue acusado por dos delitos: manejar bajo los efectos del alcohol y por conducción ilegal.

La investigación lo encontró culpable de manejar en estado de ebriedad; sin embargo, al no demostrarse que significó un “peligro manifiesto” para la seguridad vial o los transeúntes, recibió una pena condicional y no una pena de cárcel como solicitó la Fiscalía.

Con respecto a la conducción ilegal, Peña se declaró inocente, ya que portaba su identificación peruana y desconocía que debía portar una una licencia para conducir en dicho país.

El club sueco de fútbol Malmö FF también sancionó a Peña con una suspensión mensual de su salario.

La defensa de Peña

Sergio Peña declaró que a pesar del fallo, no es ningún delicuente. Actualmente se encuentra concentrado con la selección peruana y aliviado de no haber ido a prisión.

“Estaba cenando con una amiga. Duró como cinco o seis horas y tomé algunas copas de vino. No me pareció que estuviese impedido para conducir. Sé que me equivoqué, pero no me sentía influido (por el alcohol)”, señaló el futbolista.

Por su parte, el abogado Abraham Zeito manifestó: “Es una noticia muy tranquilizadora para Sergio, que está de servicio en la selección nacional y, por supuesto, está muy aliviado y feliz de que el tribunal de distrito no lo condene a prisión. Tiene hijos y significa mucho para él y la familia que ha estado muy preocupada”.

