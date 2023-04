Sereno de Surco recibe dos balazos tras intentar frustrar robo

La cuadra 2 de la calle Monte de los Olivos, en el distrito de Surco, se convirtió en un escenario de terror por varios minutos luego de que un agente del Serenazgo Municipal quedara gravemente herido al recibir dos balazos a la altura de la oreja y del hombro cuando intentó impedir un robo en una tienda de la cadena ‘Oxxo’.

Carlos Bruce pidió aprobar uso de armas no letales o sino disolverá el serenazgo

Este lamentable hecho se produjo al promediar las 11:00 a.m. del viernes. En las imágenes de las cámaras de seguridad, se aprecia el instante en que el sereno, identificado como Luis Manrique Pizarro, llega al lugar donde se iba a perpetrar el robo, se baja de la patrulla y sin saber que el delincuente estaba armado, se abalanza sobre él para reducir al malhechor que estaba en una moto.

Tras un breve forcejeo, el delincuente redujo al serenazgo tras dispararle en dos ocasiones. En el lugar también estaban presentes otros efectivos del serenazgo, sin embargo nada pudieron hacer y solo atinaron a resguardar su integridad detrás de los vehículos. El agente municipal cayó encima de la motocicleta, luego, el criminal lo jaló del brazo izquierdo para poder tomar su motocicleta y lo dejó tendido en el piso para huir del lugar.

“Cayó sobre la motocicleta y, como si fuera un saco de papas, el delincuente lo tira a un lado para subirse a su motocicleta, sin ningún tipo de respeto o consideración hacia la vida humana”, dijo el alcalde de Surco, Carlos Bruce, al relatar los hechos.

Dos patrullas municipales persiguieron al atacante; mientras que Manrique Pizarro quedó en el piso. Posteriormente, el sereno fue trasladado a la clínica Maison de Santé con apoyo de los vecinos.

Carlos Bruce pide que se promulgue ley de uso de armas no letales

Para el burgomaestre de Surco, lo sucedido el viernes debe ser un punto de quiebre para que el Gobierno de Dina Boluarte reglamente y promulgue la ley que autoriza al serenazgo municipal el uso de armas no letales, como bastón tonfa, aerosoles de pimienta, grilletes de seguridad y chalecos antibalas.

“Lo ocurrido el día de hoy (ayer) nos grafica claramente lo poco que puede hacer un sereno si no tiene un tipo de herramienta, arma no letal o letal para poder combatir la delincuencia. Esta es una pelea inequitativa”.

Finalmente, dijo que tomaría una radical decisión si no aprueban el uso de armas no letales “Si tenemos serenos desarmados contra delincuentes con armas de fuego es fácil determinar quien va a ganar esta batalla. O nos dan armas no letales o disolvemos el serenazgo y que el gobierno central se haga cargo de la seguridad”, finalizó.