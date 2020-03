Sentencias de jubilados en TC saldrán al toque

En vista que en la actualidad, a raíz del coronavirus, nos hemos dado cuenta de la importancia de que nuestros adultos mayores tengan calidad de vida; los jubilados de la ley 19990 coincidieron en señalar que esperan que el Tribunal Constitucional (TC) cumpla su palabra de resolver y agilizar en el menor plazo las sentencias presentadas por los pensionistas y puedan cobrar a la brevedad posible.

Marianella Ledesma aseguró que para agilizar las demandas ahora son vistas en las salas y ya no en el Pleno

Precisaron que existen numerosas demandas que esperan respuesta y que eso no hace más que perjudicar a los demandantes quienes por más de 30 años han cumplido con sus aportes y llegado el momento, se encuentran con pensiones de “miseria” y lo que es peor, en muchos casos, no logran tener una pensión de jubilación porque sus demandas presentadas ante el TC no tienen cuando ser resueltas.

Sin embargo, los jubilados demandantes (quienes solicitan el pago de sus pensiones) confían en la palabra de la nueva presidente del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma quien manifestó que se dará prioridad a las demandas de los jubilados a fin que sean resultas y logren cobrar sus pensiones. Por ello, aseguraron, que toda vez que se supere de manera favorable la crisis del coronavirus, de inmediato comiencen a agilizarse las sentencias, obviamente esperando que éstas sean a su favor por ser reclamos de justicia.

PRESIDENTA DE TC AGILIZARÁ SENTENCIAS

Como se sabe, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró que las demandas por pensiones de jubilación que llegan ante su organismo serán resueltas en el menor tiempo posible.

Sostuvo que estos temas son sensibles para el TC, dado que implica una pensión de sobrevivencia de una persona que enfrenta el final de su vida laboral y pide que se le fije una pensión decorosa.

“Entendemos que hay demoras en darse las sentencias pero es el anhelo del TC de que estos procedimientos sean resueltos en el menor tiempo posible pues está en juego la vida de personas dignas como son los jubilados”,

Precisó que una forma de acelerar dichos procesos es mantener el procedimiento en el que se permitió que las salas sean las que sentencien y que éstas tuvieran como prioridad los casos previsionales; antes, necesariamente era el Pleno el que veía estos casos, ahora estas salas conformadas por 3 magistrados son las que toman la dedición de otorgar o no las pensiones solicitadas sin que sea tan complejo y engorroso. Este procedimiento tenemos que hacerlo aún mejor y que funcione de manera efectiva.