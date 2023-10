La Policía Nacional llevará a cabo el cierre gradual de calles y avenidas a partir de las 6 a. m

Hoy miércoles 18 y mañana jueves 19 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros se llevará a cabo en el centro de Lima y La Victoria. A partir de las 6 a. m. en ambos días, la Policía Nacional implementará cierres progresivos de calles y avenidas cercanas para facilitar el avance de la procesión. Aquí te presentamos las rutas y el plan de desvíos de corredores para estos días.

Durante el recorrido de la imagen del Cristo Moreno por la avenida Tacna, se modificarán las rutas de los servicios 301, 303, 305 y 336 del corredor Azul. Estos utilizarán vías alternas como las avenidas Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, 9 de diciembre, entre otras (consulta el mapa para más detalles). Asimismo, el servicio 412 del corredor Morado solo llegará hasta la av. Pizarro, en el Rímac, y luego regresará hacia San Juan de Lurigancho.

Cuando la procesión del Señor de los Milagros avance por la avenida Abancay, se aplicarán desvíos en las rutas de los servicios 404, 405 y 409 del corredor Morado. Estos autobuses se dirigirán hacia el centro de Lima, tomando el túnel San Martín y las avenidas Prolongación Tacna, Tacna y Garcilaso de la Vega para luego retomar sus rutas habituales hacia Magdalena y San Isidro, según corresponda. Además, el servicio 406 solo llegará hasta la avenida Bolivia.

En la dirección opuesta, los servicios de transporte irán por las mismas avenidas y entrarán al túnel Santa Rosa, en dirección a San Juan de Lurigancho.

Los servicios de transporte convencional modificarán sus rutas, tomando las avenidas 9 de octubre, Sebastián Llorente, Miguel Grau, Abancay, Alfonso Ugarte, Manco Cápac, Bausate y Meza, además de los jirones Huanta, Huánuco, Jauja, Áncash y Junín, entre otros, dependiendo de los cierres y aperturas de las vías (consulta el mapa para más detalles).

En lo que respecta al Metropolitano, no serán necesarios desvíos, ya que este año la procesión no pasará por la avenida Emancipación. No obstante, si la Policía Nacional decide cerrar esta vía, se proporcionará información sobre las modificaciones en las rutas a través de las redes sociales del Metropolitano.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) hace un llamado a los usuarios para que tengan en cuenta los desvíos y así eviten inconvenientes en sus desplazamientos. Además, reitera su compromiso de continuar trabajando en pro de un servicio eficiente, seguro y regulado para los habitantes de Lima y Callao.

Segundo Recorrido

El miércoles 18 de octubre, a las 06:00 a. m., la procesión del Señor de los Milagros partirá de la iglesia de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, en su segundo recorrido anual. La Hermandad del Cristo de Pachacamilla dio este anuncio.

La venerada imagen, acompañada por miles de devotos, seguirá por los jirones Ica, De la Unión, Carabaya y Ucayali, antes de ingresar a la avenida Abancay, donde el Congreso de la República le rendirá un homenaje.

Después, la procesión avanzará por las calles Junín, Huanta, Miroquesada, hasta su destino final en la iglesia del Carmen, ubicada en Barrios Altos, alrededor de las 4:00 a. m., donde se preservará la imagen del Cristo Moreno.