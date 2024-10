Señor de los Milagros: cuarto recorrido procesional en Lima

La imagen saldrá desde el Monasterio de las Nazarenas a las 6:00 a.m. y recorrerá diversas calles del Cercado de Lima.

Hoy, 28 de octubre, la venerada imagen del Señor de los Milagros realizará su cuarto recorrido procesional del mes, reuniendo a miles de devotos en un itinerario de fe y tradición por las calles del Cercado de Lima. Desde temprano, el Cristo de Pachacamilla saldrá del Monasterio de las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, para seguir una ruta que abarcará avenidas y jirones claves en el centro de la ciudad.

A las 6:00 a.m., la sagrada imagen comenzará su andar por la avenida Nicolás de Piérola, siguiendo hacia el jirón Cañete y, posteriormente, la avenida Alfonso Ugarte. En este punto, en la cuadra ocho, la procesión recibirá el homenaje de Editora Perú, en una muestra de respeto y tradición que une a diferentes sectores del país.

Tras este tributo, el Cristo Morado se dirigirá al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde será recibido por el personal de salud y pacientes. Durante unos minutos, la imagen permanecerá en el hospital, brindando su bendición a quienes más lo necesitan. Acto seguido, la procesión retomará la avenida Alfonso Ugarte y continuará su marcha por las avenidas Venezuela y Bolivia, así como por el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega. La ruta finalizará con el retorno a la avenida Tacna, donde la imagen ingresará nuevamente al templo de las Nazarenas.

Última procesión del mes

El próximo viernes 1 de noviembre, el Señor de los Milagros realizará su quinta y última procesión del año, a partir de las 12:00 p.m. En esta ocasión, recorrerá la avenida Tacna, los jirones Callao y Chancay, la avenida Emancipación y retornará a Tacna, culminando en el monasterio.

Celebraciones y horarios

A lo largo de octubre, en el Santuario de las Nazarenas, se han celebrado misas diarias a las 6:00 a.m., 7:00 a.m., y en otros horarios, extendiéndose hasta las 9:00 p.m. Además, todos los domingos, las misas televisadas se trasladaron al santuario, siendo transmitidas por TV Perú a las 11:00 a.m. Monseñor Carlos Castillo ha animado a entronizar la imagen en los hogares, parroquias y comunidades, uniendo a todos en una muestra de fe popular.

Los fieles pueden visitar el santuario todos los días, de 5:45 a.m. a 10:00 p.m., con servicio de confesiones desde las 8:00 a.m.