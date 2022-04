Se puso nervioso

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó haberse reunido con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco en un departamento de San Borja o Miraflores, tal como lo reveló la empresaria Karelim López en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El Premier, Aníbal Torres, rechazó las imputaciones de Karelim López y exigió que el MP corrobore sus declaraciones.

Durante su discurso en la sesión del Consejo de Ministros Descentralizo en la ciudad de Pucallpa, el jefe del Gabinete Ministerial recordó que se encontró con el exsecretario presidencial en noviembre del año pasado, luego de que se produjera el allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno por parte del Ministerio Público.

“Absolutamente falso. Tengo que decirles que con Pacheco yo me encontré en una ocasión en la calle, no en San Borja, no en Miraflores, y le pregunté sobre los hechos que habían sucedido en Palacio y me manifestó (…) Eso es lo que está pasando en el país: las imputaciones sin prueba alguna. Yo exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore“, indicó.

“Una vez que dio su declaración (Karelim López) salió y lo hizo público, lo que no se puede hacer porque la investigación preliminar es reservada. Luego sale a decir su abogado que ella renuncia a esa reserva. No es que ella renuncia a esa reserva, renunciará a lo que ha dicho, a que se publique lo que ha dicho, pero el proceso en esa etapa es reservado”, cuestionó.

Recientemente, la investigada empresaria Karelim López acusó al actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres -cuando era ministro de Justicia-, de generar una “intimidación” en el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos irregulares en el gobierno de Pedro Castillo.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la empresaria aseguró que Aníbal Torres quería que Bruno Pacheco “se vaya, que abandone el país” e incluso le planteó esta posibilidad en una reunión que sostuvieron en noviembre del año pasado, luego del allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno.