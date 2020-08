Se le acabaron los ahorros a ‘Melcochita’

La crisis que ha traído el coronavirus ha afectado a todos económicamente, pero sobre todo a los artistas. Pablo Villanueva ‘Melcochita’ no es ajeno a los problemas económicos y tras revelar que están a punto de sacarlo de su vivienda, señala que ha llegado a esta situación debido a que sus ahorros se terminaron.

‘Melcochita’ señaló que se las ingenia para conseguir dinero y no rogarle a los canales

Varias personas criticaron el hecho de que el artista pida ayuda y no dudaron en mandarle mensajes en las redes sociales diciendo que no ahorró y ante dichas acusaciones ‘Melcochita’ explicó que sí tenía dinero guardado para enfrentar la cuarentena, pero que este no le fue suficiente.

“Por supuesto que tenía guardado, pero se acaba. Grandes restaurantes han cerrado, son casi seis meses sin chamba. ‘Melcochita’ no está para ir a mendigar a los canales, eso no lo haré nunca, porque yo me ideo para ‘chambear’ y estar siempre vigente. A mí nunca me han visto estar rogando en los canales”, aseguró.

Asimismo, el querido personaje comentó que él apoya económicamente a toda su familia, incluyendo a sus nietos.

“Hay artistas que nunca se acuerdan de la madre, de la familia. Ellos tienen de todo, pero no alma. Cuántos hijos meten al asilo a su madre y padre, ganando mucha plata. Yo no, yo comparto mi sueldo con mi familia, tengo 20 nietos, tengo hermanos, una hermana de 90 años. Tengo que pagar casa, comida. Yo podría haber tenido grandes residencias, pero ojos que no ven, corazón que no siente”, sentenció Pablo Villanueva.

Cabe indicar, que el artista podrá aliviar un poco sus problemas económicos, pues Mauricio Diez Canseco le ofreció trabajo en sus locales de Rústica, por lo que el querido ‘Melcochita’ estará más cerca de sus seguidores.