Se disfraza de delivery y lo asesina en billar

Un crimen con sello de ajuste de cuentas estremeció la noche del lunes 7 de julio al distrito de San Juan de Lurigancho. Un sicario, vestido como repartidor de delivery, ingresó a un billar ubicado en el sector de Campoy y asesinó a balazos a un joven identificado como Yorman Zamora Guerrero, de 27 años.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 p.m., cuando la víctima compartía una partida de billar con amigos en el segundo nivel del establecimiento.

Según testigos, el asesino abrió fuego sin mediar palabra, disparando al menos doce veces, de las cuales ocho balas impactaron en el cuerpo del joven, tres de ellas en la cabeza. El homicida escapó a bordo de una motocicleta junto a un cómplice que lo esperaba en el exterior.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, y las imágenes ya están siendo revisadas por agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes asumieron las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha establecido el móvil del crimen. Sin embargo, la PNP no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La pareja del fallecido llegó al lugar, pero evitó declarar. En tanto, amigos cercanos señalaron que el joven no había manifestado haber recibido amenazas.