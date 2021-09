Santiago Ormeño cuenta el hecho que le dio el impulso en la Liga MX

Santiago Ormeño, el actual delantero del Puebla reveló una de las razones que le ayudaron a encontrar regularidad en el futbol mexicano

Santiago Ormeño ascendió de manera breve dentro de la liga mexicana después del año 2020 pese a tener una edad mayor al promedio de los jugadores en sus inicios como titulares. Sin embargo, el delantero la afición quedó maravillada con su paso por los camoteros del Puebla, donde logró ser protagonista de forma peculiar.

Durante los primeros meses de la cuarentena vivida en México y el mundo, la FMF informó que se realizaría una liga virtual entre equipos de la liga mexicana con el videojuego FIFA, mediante consolas de Play Station.

La llamada “E-Liga” tuvo ocasiones hilarantes y personajes memorables, con Santiago Ormeño como principal figura de aquella competencia. “Me cambió totalmente la vida de alguna manera, creo que es lo que me tenia que pasar para ser quien soy hoy. Si se lo cuento a alguien tal vez no me creería”, declaró el delantero del club León en el podcast Muy Fuera de Lugar.

La excelente y destacada participación de Ormeño en la competencia de videojuegos aumentó su popularidad. Después de esta buena experiencia, el atacante recibió la oportunidad de ser titular. El futbolista aprovechó este momento con buenas actuaciones y muchos goles dentro del terreno de juego.

Tiempo atrás no le había ido tan bien en la carrera del seleccionado peruano. Sus inicios en el futbol mexicano los quiso dar en las inferiores de Pumas, pero no logró contentar a los reclutadores. Luego se quedó por ocho años en las fuerzas básicas del América, pero nunca tuvo oportunidad de llegar al primer equipo Águila.