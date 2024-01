Santa Anita: Municipio clausura fábrica de PepsiCo tras explosión

Municipio de Santa Anita cerró la fábrica de PepsiCo tras el incidente en el que tres personas murieron y otras tres en estado crítico

El suceso tuvo lugar el lunes pasado en la avenida Francisco Bolognesi, resultando en el fallecimiento de una de las víctimas en el hospital a causa de las heridas, mientras que los demás perdieron la vida en el acto.

Aunque el área está cerrada y vigilada por la policía, la falta de actividad ha generado preocupación y confusión entre los residentes, especialmente debido al persistente mal olor en la zona.

PepsiCo informó en un comunicado que la explosión ocurrió debido al desprendimiento de la estructura de un tanque en una de sus plantas de tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, PepsiCo extendió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y aseguró su colaboración con las autoridades en la investigación del incidente.

PepsiCo se pronuncia

Unas horas después del incidente, PepsiCo emitió un comunicado informando sobre la explosión en sus instalaciones en Santa Anita, indicando que la estructura de un tanque de tratamiento de aguas residuales industriales se desprendió.

En total, tres personas perdieron la vida y tres resultaron heridas en el incidente. Dos de los heridos pertenecen a la empresa contratista, y uno es empleado de la institución. PepsiCo expresa sus condolencias a las familias, garantiza colaborar con las autoridades en la investigación, reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad del personal y la comunidad. Se compromete a implementar medidas para mitigar y remediar los daños.

“Pepsico comunica que hoy, en horas de la tarde, ocurrió el desprendimiento de la estructura de un tanque de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales industriales en nuestras instalaciones en Santa Anita, por razones que están siendo investigadas por las autoridades correspondientes”, se lee en un inicio.

“Desafortunadamente, como consecuencia de este siniestro, tres personas de empresas contratistas fallecieron y dos se encuentran heridas. Además, un colaborador directo también sufrió lesiones; todos los afectados están siendo atendidos en una clínica cercana a la zona, en compañía de nuestro equipo. Expresamos nuestras sentidas condolencias y respeto a las familias, y reiteramos nuestro compromiso de total transparencia y apertura con las autoridades, a quienes informamos oportunamente y con quienes venimos colaborando en las investigaciones”, agregó.

MTPE no descarta informalidad en fábrica

Después de la clausura de la fábrica de PepsiCo por parte de la Municipalidad de Santa Anita, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, emitió comentarios al respecto. En declaraciones a la prensa, el ministro indicó que la explosión y las condiciones laborales en la empresa están siendo investigadas. Aunque señaló que aún no se puede descartar la posibilidad de informalidad ni la desnaturalización de la tercerización.

“Sunafil está ya investigando el tema. Por ahora, no podemos descartar nada. No podemos descartar trabajo forzoso, no podemos descartar informalidad dentro de una empresa formal, tampoco se puede descartar desnaturalización de la tercerización”, comentó.

“Todo eso va a investigar Sunafil, nosotros tenemos plena confianza en los funcionarios de Sunafil que van a hacer un buen trabajo y seguramente pronto nos dirán qué ha pasado ahí”, añadió.